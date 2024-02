La OTAN se desmarca de las palabras de Macron y descarta enviar tropas a Ucrania para combatir

Las autoridades de varios Estados miembro de la OTAN han descartado este martes el envío de tropas de la Alianza a Ucrania en el marco de la invasión rusa del territorio a pesar de las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha abierto la puerta a tomar medidas de estas características.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha afirmado que los países de la OTAN "coinciden en la necesidad de hacer más por Ucrania", un país que "necesita armas, munición y defensa aérea", según ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. Sin embargo, ha señalado que "una cosa está clara" y es que "no habrá tropas terrestres de los países europeos ni de la OTAN".

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha descartado previamente enviar tropas a Ucrania y ha señalado que se ceñirá a la entrega de equipamiento militar tras la ratificación del Parlamento de Hungría a la entrada del país en la OTAN.

"Actualmente no estamos pensando en ello", ha dicho el mandatario en declaraciones a la cadena de televisión SVT después de que el presidente francés dijera no descartar el envío de tropas a Ucrania a pesar de que no exista consenso al respecto en el seno de la Alianza. "Haremos todo lo necesario para asegurarnos de que Rusia no gane esta guerra", señaló Macron.

"Respeto el deseo de Francia de ayudar a Ucrania, pero ahora ayudamos a Ucrania de otra manera, suministrándole equipos avanzados", ha manifestado Kristersson, que ha afirmado que esta cuestión "no está sobre la mesa ahora mismo".

En este sentido, ha aseverado que "si un país quiere enviar tropas a otra parte del mundo, esto no afectará a la OTAN". "La tradición francesa no es la tradición sueca", ha sostenido después de que Hungría diera el lunes el visto bueno a la entrada del país en la alianza, lo que salva así el último escollo con el que se topaba Estocolmo.

Robles niega la posibilidad: "Sería una escalada en el conflicto"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha sumado este martes el envío de fuerzas militares a Ucrania que insinuó el presidente francés, Emmanuel Macron, señalando que esta participación podría provocar "una escalada en el conflicto" con Rusia y tampoco es apoyada por OTAN.

La ministra ha augurado que "Ucrania ganará la guerra porque tiene la razón". "No podemos aceptar dictadores autócratas como Putin", ha resaltado. "No puedo ocultar que tengo una enorme preocupación por la situación en Ucrania, creo que no podemos en ningún momento parar de ayudar a la población", ha dicho Robles al elogiar la ayuda humanitaria que ha propiciado la monja.

Respecto a las palabras de Macron, la ministra ha explicado que esta es "una posición rechazada por la OTAN, por tanto nosotros no la compartimos. Creemos que hay muchas formas de apoyar a Ucrania pero, como bien decía OTAN en este momento, la participación en Ucrania sería una escalada en el conflicto".

EEUU descarta el envío de armas: "Joe Biden ha dejado claro que no enviará tropas estadounidenses a luchar"

Estados Unidos también se ha opuesto este martes a enviar tropas estadounidenses a Ucrania para combatir al Ejército ruso. Así lo ha comunicado el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha señalado en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Joe Biden, "ha dejado claro, incluso dos años antes de que empezara la invasión rusa de Ucrania, que no enviará tropas estadounidenses a luchar" a territorio ucraniano.

Preguntado por un posible debate al respecto dentro del seno de la Alianza Atlántica, Miller ha indicado que "cada país es libre de hablar según sus propios intereses", si bien tanto Biden como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han señalado que no hay planes de mandar tropas de combate a Ucrania.

"La situación es extremadamente seria ahora mismo. Hemos visto a las tropas ucranianas de primera línea que no tienen el material que necesitan para repeler la lucha. Todavía luchan con valentía. Todavía luchan con coraje", ha explicado.

"Esperamos que el resto del año las fuerzas ucranianas continúen luchando valientemente y sigan avanzando como lo han hecho de manera más significativa en el mar Negro, pero será mucho más difícil para ellos (sin la ayuda)", ha insistido.

En esta misma línea se han pronunciado países como Italia, Finlandia, Polonia o Canadá, entre otros, que no ven con buenos ojos dar un paso tan importante como peligroso en tierras ucranianas.

En una rueda de prensa en París tras la Conferencia de Apoyo a Ucrania a la que acudieron líderes internacionales, el presidente francés afirmó que el país "hará todo lo necesario para asegurarse de que Rusia no gane esta guerra", llegando a poner sobre la mesa la opción de desplegar tropas francesas en el frente, en un momento en el que Ucrania pierde posiciones por la falta de munición y la escasez de fuerzas.