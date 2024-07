La OTAN revela su operación relámpago en caso de guerra inesperada contra Rusia

El Ministerio de Defensa de Alemania ha confirmado que está desarrollando planes de emergencia para mover "cientos de miles" de tropas de la OTAN a través de su territorio en caso de una guerra con Rusia, en respuesta a informes de los medios de comunicación de que los preparativos se están intensificando en medio del conflicto indirecto latente de Occidente con Moscú.

Un portavoz del Comando de Defensa Nacional de la Bundeswehr en Berlín confirmó a Newsweek el martes que el secreto "Plan de Operaciones Alemania" (OPLAN DEU) "se trabaja continuamente bajo la responsabilidad del Comando de Defensa Nacional de la Bundeswehr y se actualiza constantemente".

El comentario siguió a un informe de Der Spiegel la semana pasada que sugiere que Berlín se está preparando para mover unos 800.000 soldados de la OTAN y 200.000 vehículos a través de su territorio si la contienda con Rusia se convierte en una guerra a gran escala.

"La capacidad de reubicar rápidamente grandes contingentes de tropas de la OTAN en el flanco oriental de la alianza en caso de un deterioro de la situación de seguridad es el pilar central de la disuasión convencional", dijo un portavoz del comando.

"La tarea esencial de Alemania es garantizar el despliegue planificado y el suministro de fuerzas aliadas y alemanas, especialmente a través del apoyo de la nación anfitriona como una tarea de todo el gobierno con Alemania como centro central. En los planes de la OTAN, varios cientos de miles de soldados deben recibir atención logística y médica constante."

El espejo informó que los planificadores alemanes y de la OTAN están considerando cómo distribuir la gigantesca fuerza a través de las rutas arteriales del país, con especial atención a la autopista A2 de que va desde la ciudad occidental de Oberhausen hasta las afueras de Berlín en el al este del país, cerca de la frontera con Polonia.

Se espera que esa ruta, y sus varios puentes clave, sean un objetivo clave para los ataques rusos en caso de guerra, dijo el periódico.

"La planificación tiene en cuenta no sólo una autopista como eje de circulación por Alemania, sino también muchas autopistas y carreteras federales", explicó el portavoz del Comando de Berlín. "Un ejemplo de este eje oeste-este es la autopista central A2".

"Para ello, el OPLAN DEU establece requisitos para la Bundeswehr y órdenes que deben cumplir otras entidades estatales y civiles en materia de defensa como una tarea de todo el gobierno y de toda la sociedad. Por razones de seguridad militar, no podemos entrar en No hay ningún detalle aquí y por lo tanto no podemos confirmar las cifras enumeradas en el artículo."

"Es realista que los actores opuestos puedan tomar medidas para inhibir o ralentizar los movimientos de tropas de la OTAN. Exactamente a qué riesgos podría estar expuesta la infraestructura correspondiente y dónde y qué se tendría que hacer en este caso es parte de nuestros análisis de amenazas en curso y de la "Proceso de intercambio en curso con la parte civil".

Un documento informativo de OPLAN DEU proporcionado a Newsweek por el Ministerio de Defensa decía que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 "ha sacudido la arquitectura de seguridad europea hasta la médula y ha obligado a Alemania a rediseñar su capacidad de defensa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones con la Alianza".

Los funcionarios alemanes han estado entre los que advierten que la amenaza de un choque directo de la OTAN con Rusia es ahora una preocupación seria y realista, a medida que la alianza profundiza su respaldo a Kiev y Moscú no muestra signos de aliviar su agresión contra su vecino.

Mientras tanto, el Kremlin ha amenazado repetidamente con acciones militares (e incluso ataques nucleares) contra los Estados de la OTAN relacionados con su apoyo a Ucrania. Los funcionarios rusos han enmarcado su invasión a gran escala como un ataque preventivo contra la OTAN y han declarado abiertamente que el país está ahora en guerra con el "Occidente colectivo" liderado por Estados Unidos.