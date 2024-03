La televisión rusa exige contundencia a Putin por el plan de un aliado de la OTAN

"Esto ya no tiene gracia". Así ha calificado Ekaterina Shugaeva, presentadora de la televisión estatal rusa, la propuesta de Emmanuel Macron de enviar tropas terrestres a Ucrania. Como recoge Newsweek, la alarma es evidente y, por eso, ha exigido contundencia a Putin: "¡Por favor, haz algo!".

"Los aviones vuelan (sobre Ucrania), los HIMARS vuelan", afirmó Shugaeva. "¿Entiendes que Macron se ha vuelto loco y va a enviar tropas (a Ucrania)?", añadió. Y concluyó que "sus hijos serán asesinados. El enemigo es fuerte, no es decadente, quiero que tomemos a Macron en serio".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Macron y su última propuesta

Hace apenas una semana, el presidente francés insistió en que el despliegue de tropas en Ucrania es "una opción más" entre las posibles respuestas a la guerra. Durante su intervención en una entrevista en la televisión francesa, Macron dijo que "para tener la paz" en Ucrania "no se puede ser débil" tras más de dos años de invasión rusa.

"No seremos nosotros. Nunca lideraremos una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa", ha apuntado Macron, que ha insistido en que, por el momento, no se dan las condiciones para plantear un despliegue de tropas francesas en el país ucraniano. No obstante, el presidente galo ha insistido en que "asume plantear la posibilidad" de mandar tropas".

"Haremos lo que sea necesario para lograr nuestro objetivo. Porque si Rusia ganara, ¿cómo cambiarían las vidas de los franceses? Ya no tendríamos seguridad en Europa", ha planteado, asegurando además que la "credibilidad" de los países europeos "quedaría reducida a cero".

Su intervención buscaba aclarar sus palabras hace escasas fechas, cuando apuntó que no descartaba el despliegue pese a reconocer que no hay consenso en la OTAN. Aunque parece que no ha hecho sino que aumentar la preocupación de los rusos ante esta hipotética situación.