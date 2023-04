El líder del Grupo Wagner humilla a Rusia

AFP via Getty Images

Los ataques entre el Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso continúan y en los últimos días se han acentuado mucho más. Hasta el momento, las diferencias entre Prigozhin, líder del Grupo y el gobierno ruso -por no entregarles suficiente munición y recursos- no se habían recrudecido hasta tal punto y el magnate ruso ya señala públicamente a los responsables.

A través de un mensaje vía Telegram, Yevgeny Prigozhin, ha vuelto a lanzar duros mensajes contra Serguei Shoigu, ministro de Defensa. "Están muriendo cinco soldados en lugar de uno", afirmó un Prigozhin que se teme lo peor en las próximas semanas, cuando tendrá lugar la contraofensiva ucraniana, ya armada con los Leopard alemanes junto a la llegada de los M1 Abrams americanos.

"Un soldado debería morir al entrar en un edificio. Pero cinco están muriendo porque no hay municiones. La ofensiva ucraniana es inevitable. Hay traición dentro de la Federación Rusa. Ni siquiera se nos permite levantar nuestras defensas", declaró un rotundo Prigozhin, que empieza a ver complicada la situación en el frente.

Junto a estos mensajes, también informó del escenario que espera encontrarse en los próximos días: "Hoy está lloviendo y se pronostica que las últimas lluvias serán el 2 de mayo. Se necesitará otra semana para que los vientos sequen el suelo. Después de eso, el ejército ucraniano estará listo para moverse".

Situación desesperada

Según Prigozhin, las tropas ucranianas podrán estar preparadas para recuperar zonas perdidas durante los combates en las próximas fechas y más aún con la ayuda de Occidente que contrasta con la situación de los mercenarios de Wagner.

Pero no se quedó ahí en sus réplicas ante el gobierno ruso y aseguró que "todas las historias sobre cómo evitar que las reservas ucranianas entren en Bajmut son una mierda total", además de que el "ejército ruso no ha disparado ni un solo tiro. Nadie les está dando municiones. Ni a ellos, ni a nosotros. Un criminal dio orden de no entregar municiones", fueron sus declaraciones, que tenían un objetivo muy claro: Serguei Shoigu.

"La munición está apilada en los almacenes, como ya dije antes", se enfureció Prigozhin. "Los cabrones que tomaron estas decisiones deberían ser responsables ante las madres de los muertos en combate", argumentó un Prigozhin que está convencido de que están muriendo mucho más soldados de los que deberían hacerlo en circunstancias favorables.

Estas afirmaciones por parte del Grupo Wagner confirman los datos obtenidos por la inteligencia ucraniana acerca del retroceso de los rusos en zonas cercanas a Bajmut y como consecuencia, una reducción considerable en el número de muertos en combate.