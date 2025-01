Lo que dicen (y lo que no) los últimos mensajes oficiales de la Casa Blanca con Obama, Trump y Biden

Han pasado 24 horas. Donald Trump ya está instalado en la Casa Blanca tras un día de fastos y órdenes ejecutivas a mansalva con las que estrenar un mandato "divino", como él mismo afirmaba en su toma de posesión en el Capitolio.

Sus prisas por lanzarse a la firma de medidas con carácter inmediato también ha alcanzado a las redes sociales. En apenas horas, ha ordenado el cierre de la web y el perfil de la Casa Blanca en español, como ya hiciera en su primer mandato, tras la reapertura decretada por la Administración Biden en 2021.

Todo queda, no obstante, en el archivo de las redes. Ese mismo archivo es una mina para los amantes de la política y la comunicación política por la posibilidad de revisitar los mensajes publicados por los perfiles presidenciales oficiales en anteriores mandatos. Y de ese mismo historial se extraen llamativas comparaciones.

Basta un vistazo a algo tan a priori institucional como el último mensaje presidencial para comparar las infinitas diferencias entre Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Tirando del archivo de X (otrora Twitter), las cuentas oficiales archivadas de la Casa Blanca durante sus mandatos aún conservan sus despedidas.

Obama no falló a su gran lema de vida y selló con el celebérrimo Yes, we can su despedida. Lo hizo en un mensaje donde afirmaba "Podemos. Lo hicimos. Gracias por ser parte de estos últimos ocho años", con un foto donde la familia Obama aparece seguida por una multitud de personas en plena calle.

Entre los dos líderes demócratas, Trump. A nadie sorprende que su último mensaje como 45 presidente se saliese del guion de lo 'común' en la política estadounidense. Sin foto familiar, sin siquiera salir él mismo, la cuenta asociada a la Casa Blanca durante su mandato se limita a recoger un "adiós y gracias". "Que Dios os bendiga. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América".

La cuenta archivada de la Casa Blanca 46, en referencia al turno presidencial que correspondió a Joe Biden, simplemente recoge un último posado oficial de presidente y primera dama junto a sus cónyuges, sin declaraciones. Joe Biden y Kamala Harris sonríen con Jill Biden y Douglas Emhoff a los extremos de la foto, con todo el protocolo oficialista y a las puertas de la Casa Blanca.