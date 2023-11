Lo que sí y lo que no han pactado Israel y Hamás en su acuerdo sobre rehenes

46 días de guerra, más de 1.200 israelíes muertos, más de 13.000 palestinos muertos después, Israel y Hamás han llegado a su primer acuerdo diplomático en esta guerra que ha dado la vuelta al conflicto palestino-israelí. Al fin, callarán las armas temporalmente -un algo el fuego indefinido es una quimera- y algunos de los secuestrados por la milicia palestina en suelo israelí volverán a casa. A cambio, presos palestinos sin delitos de sangre recobrarán su libertad.

Han sido semanas de negociación callada, liderada por Qatar y con ayuda de Egipto, avalada por Estados Unidos y que se ha dilatado por las reticencias de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, receloso de que Hamás aproveche la pausa para rehacerse. Pero, ¿qué incluye y qué no al final el pacto?

Estas son las claves:

- Van a ser liberados 50 rehenes, mujeres y niños civiles secuestrados en Gaza por Hamás, de los más de 200 que están retenidos desde el ataque terrorista del 7 de octubre. Se cree que muchos de ellos son extranjeros o con doble nacionalidad, israelí y otra más. No hay ni soldados ni varones entre ellos. Tampoco se recuperarán los cadáveres de los secuestrados fallecidos, muy sensible. El Movimiento de Resistencia Islámico llevará los rehenes a Egipto a través del paso de Rafah, en grupos diarios de unos diez y, desde allí, serán trasladados a Israel.

- A cambio, se producirá la liberación de una cifra indeterminada de "mujeres y niños palestinos detenidos en cárceles israelíes", todos ellos sin delitos de sangre. Se calcula que serán otras 150 personas.

-Para poder acometer esta salida, se declara una pausa en la guerra que durará cuatro días y que podrían ser prorrogables. "La cifra de liberados aumentará en fases posteriores de la aplicación del acuerdo", sin dar más detalles.

- "El inicio de la pausa se anunciará en las próximas 24 horas y durará cuatro días, prorrogables", ha confirmado el mediador, Qatar. Este jueves, si nada cambia, será el momento, una vez que este miércoles se hagan los preparativos necesarios.

- En este tiempo, aparte de los arreglos de seguridad, se pueden presentar apelaciones ante la Corte Suprema de Israel a la decisión del Gobierno de Netanyahu.

- El acuerdo permitirá la entrada de un mayor número de convoyes humanitarios y de ayuda, incluido el combustible destinado a las necesidades humanitarias, aunque no se ha precisado la cifra de camiones que podrían cruzar a Gaza a través del paso terrestre de Rafah, que conecta Egipto con el enclave. El único paso de la zona que no domina Israel. La prensa palestina señala que podríamos estar hablando de 100 a 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible. La ayuda llegará "a todas las zonas de Gaza, sin excepción".

- El acuerdo también incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes que no se liberen durante la tregua.

- No lo ha dicho Qatar pero sí la prensa israelí: el Ejército de Tel Aviv se compromete a no sobrevolar la Franja de Gaza (el norte durante seis horas diarias y el sur, por completo) mientras la tregua esté en vigor para permitir a Hamás localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados, como la Yihad Islámica. Según algunas estimaciones, Hamás retiene a entre 210 y 240 rehenes, mientras que la Yihad mantiene bajo poder a unos 30. Por cada 10 rehenes extra, el alto al fuego durará un días más.

- Esta pausa se produce después de semanas de presiones cada vez mayores de la comunidad internacional y de los principales organismos internacionales, como Naciones Unidas, para detener los incesantes ataques, que han causado también más de 1,5 millones de desplazados.

- El Gobierno de Netanyahu ha confirmado que, pese al acuerdo, la guerra contra Hamás no ha acabado y se retomará cuando ya no haya rehenes pactados que salvar. "No detendremos la guerra después del alto el fuego (...) Es una tontería sugerir que detendremos la guerra después del alto el fuego para devolver a los rehenes. Me gustaría dejarlo claro: estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza", manifestó el primer ministro.

-Todos los miembros del ejecutivo del primer ministro del Likud votaron a favor del intercambio y de la tregua excepto los tres ministros del Partido Poder Judío (Otzma Yehudit), del ultraderechista y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Hoy Israel tiene el Gobierno más extremista de su historia.

- Qatar, junto a Egipto y EEUU, ha dicho que se mantiene el "compromiso con los esfuerzos diplomáticos en curso para reducir las tensiones, detener el derramamiento de sangre y proteger a civiles".

- Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) ya han manifestado tras el anuncio de una "pausa humanitaria" en la Franja de Gaza que "haya un alto el fuego o no, los ataques ilegales deben cesar" y ha hecho hincapié en que "los seres humanos no son moneda de cambio".