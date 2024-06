National Antiterrorism Committee / Anadolu via Getty Images

El gobernador local de la región rusa de Daguestán ha despedido a un destacado político del partido Rusia Unida del presidente ruso Vladimir Putin, después de que surgieran informes de que sus hijos y sobrinos estuvieron involucrados en el ataque mortal en Daguestán durante el fin de semana. Al menos 16 policías y cinco civiles perdieron la vida tras una serie de ataques contra una sinagoga y varias iglesias ortodoxas.

Las autoridades rusas detuvieron e interrogaron el domingo al político Magomed Omarov, jefe del distrito Sergokalinsky de Daguestán, en relación con la presunta participación de sus familiares, según la agencia TASS. Lo dejaron en libertad, finalmente, pero lo detuvieron nuevamente por "pequeños vandalismos", según una fuente de los servicios de seguridad, citada por RIA Novosti, Mash y otros populares canales de Telegram en ruso.

Cinco sospechosos con el ataque ya han sido asesinados o “eliminados”, anunció el Comité de Investigación de Rusia. Dos de los "liquidados" fueron el hijo de Omarov, Osman Omarov, de 31 años, y su sobrino, Ali Zakarigaev, de 36 años, según dijo a RIA Novosti una fuente del servicio de seguridad ruso. Su hijo, Adil Omarov, de 37 años, también fue asesinado, según Komsomolskaya Pravda, junto con su otro sobrino, Abdusamad Amadziev, de 32 años, según Baza.

El gobernador regional, Sergey Melikov, señaló que Magomed Omarov sería considerado plenamente responsable si las autoridades descubrieran que él mismo estuvo involucrado, y agregó que los padres son responsables de aquellos a quienes crían, según TASS. Un aviso de lo que puede venir.

“¿Por qué él, como jefe de una municipalidad, como miembro del partido Rusia Unida, como líder de alto nivel, que ha servido durante varios años como jefe de una municipalidad, cuya tarea consiste en cuidar de la "Toda la población de la región no prestó atención, extrañó a los niños y los extrañó tanto que se convirtieron en asesinos", se preguntó Melikov, según TASS. Omarov ha sido expulsado del partido, también.

La región está llevando a cabo "actividades operativas de búsqueda e investigación, hasta que todos los participantes en las células durmientes sean identificados", dijo Melikov. Omarov tuvo ocho hijos, cada uno de los cuales está siendo investigado para detectar hipotéticos vínculos con organizaciones terroristas, según un informe de Komsomolskaya Pravda.

El ataque del domingo, en el que hombres armados atacaron lugares de culto religioso y un puesto policial en Derbent y Makhachkala en Daguestán, mató a 21 personas, según un recuento del Ministerio de Salud regional. Al Azaim Media, un medio de comunicación asociado con el ISIS-K, un grupo afiliado de ISIS, afirmó que el ataque se llevó a cabo tras llamados a realizar ataques en nombre de Estado Islámico; es el mismo grupo que ya atentó en abril en una sala de conciertos a las afueras de Moscú. Los ataques pueden haber sido coordinados por Wilayat Kavkaz, una célula durmiente de ISIS, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en EEUU.

Rusia ha estado trabajando para prepararse contra la reciente oleada de ataques terroristas. Las autoridades rusas iniciaron una amplia represión contra los inmigrantes en todo el país en un intento de aplastar cualquier célula terrorista con miras a planear ataques después del ataque de Moscú.

Y aunque las brigadas antiterroristas han estado en alerta máxima, el aparato de seguridad e inteligencia de Rusia parece haber sido tomado por sorpresa y la llamada podría provenir del interior de la casa, según funcionarios locales. Mogamed Omarov, el político del propio partido de Putin que tiene vínculos con los sospechosos del brutal ataque, celebró una reunión antiterrorista en abril, según Reuters.

Los legisladores rusos ya están trabajando para culpar a Occidente por el incidente, haciéndose eco de las afirmaciones de las autoridades rusas de que Ucrania también fue responsable del ataque de Moscú.

"Estados Unidos y sus satélites europeos, que no pueden aceptar la derrota real de sus títeres de Kiev en los frentes del Distrito Militar del Norte, se han convertido en patrocinadores declarados del terrorismo de Estado", afirmó el jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal. Asuntos Exteriores, Leonid Slutsky, dijo en las redes sociales. "La sangre de las víctimas de los ataques terroristas de hoy también está en sus manos".

Durante el interrogatorio, Omarov reconoció que sus hijos eran wahabíes o miembros de una secta musulmana sunita, según un informe de Baza. El trabajo y las conexiones de sus hijos han planteado dudas sobre cuán cercanos están los círculos sospechosos de terrorismo a políticos prominentes en Rusia.

Osman Omarov, el hijo de Omarov, parece tener un pasado turbio. Según Mash, supuestamente "tenía conexiones con Turquía" y fue "reclutado" allí. Acaba de regresar de una estancia de 18 meses allí en abril, informó Mash. Un amigo, hablando con Komsomolskaya Pravda, describió a Osman como “siempre con matrículas criminales”.

De 2012 a 2014, trabajó en la fábrica de coñac Derbent, propiedad de Murad Gadzhiev, diputado de la Duma Estatal de Rusia Unida y también conocido como el “Rey de Derbent”, según Vorstka. Según MSK1.ru y Mash, también estuvo involucrado en el negocio de la construcción.

Ali Zakarigaev, sobrino de Omarov, fue jefe de la sección del distrito de Sergokalinsky del Partido Una Rusia Justa. Pero desde el ataque, ese partido decidió expulsarlo, según Rodyom. “Él no notó nada de eso en el partido, nosotros no lo notamos, trabajó activamente, colaboró con nosotros, participó en las elecciones. No hubo [quejas] en absoluto… él venía constantemente a las reuniones. Estamos un poco conmocionados”, dijo el partido en un comunicado.

Abdusamad Amadziev, otro sobrino de Omarov, trabajó anteriormente como mecánico y "antes no tenía problemas con la ley", dijo a RIA Novosti una fuente policial. Trabajó en la empresa Dagestangazservis, más tarde conocida como Gazprom Gas Distribution Daguestán, informó Vorstka.

Adil Omarov, otro de los hijos de Omarov, supuestamente asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Daguestán y participó en la lucha libre, según su padre.

ISIS-K, que se atribuyó el tiroteo en Moscú, elogió el ataque en Daguestán y señaló que fue llevado a cabo por “hermanos en el Cáucaso que demostraron que todavía son fuertes”.

No es sólo Rusia la que está nerviosa por el creciente flagelo del terrorismo. Según las autoridades francesas, ISIS-K planeó recientemente muchos otros ataques contra otros países europeos.

Según el Departamento de Estado, desmantelar las células urbanas clandestinas de ISIS-K ha resultado difícil en los últimos años. ISIS ha podido reagruparse y planificar ataques en Europa y Asia desde la fallida retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021, según documentos filtrados de la nota del Pentágono.

Mientras Francia se prepara para los Juegos Olímpicos, la comunidad de inteligencia estadounidense se está preparando para realizar trabajos de apoyo a la seguridad. Algunos funcionarios de inteligencia han estado trabajando en los preparativos durante dos años, informó The Daily Beast.