Los independentistas de Texas aclaran su supuesta conexión con Putin

El Movimiento Nacionalista de Texas ha negado la participación rusa en su causa después de que uno de sus seguidores fuera acusado de ser ruso en X, anteriormente Twitter. El excongresista y comentarista político Adam Kinzinger señaló en la red social la redacción empleada por el usuario Jason Dorman, quien apoya el movimiento con sede en Texas.

Dorman escribió en X que Texas tiene un "puerto de aguas cálidas", así como su propio gas natural e importantes industrias tecnológicas para sustentar que Texas es una "superpotencia" que funcionaría bien como país independiente, según ha informado el medio Newsweek.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tras esto, otro usuario bajo el nombre de Jack's House of The Way afirmó que las palabras de Dorman sonaban rusas y escribió: "Obviamente es un ruso. Sólo Rusia habla del valor de un puerto de aguas cálidas. Porque Estados Unidos en su conjunto tiene varios y esto nunca ha sido un problema para nosotros".

Los puertos de aguas cálidas son puertos que permanecen libres de hielo durante todo el año. Casi todos los puertos estadounidenses son puertos de aguas cálidas, con pocas excepciones que se encuentran principalmente en las aguas que rodean Alaska.

Esta es la publicación que citó Kinzinger y escribió: "Esto es muy cierto. Ningún estadounidense diría 'puerto de aguas cálidas'. Los rusos todavía apestan."

El Movimiento Nacionalista de Texas, sin embargo, rechazó estas afirmaciones. "Esto es una completa y absoluta mentira", escribió en X. "Conocemos a Jason. Vive en Texas. Ha asistido a nuestros eventos. No es un robot ruso. Dejen de difundir propaganda y desinformación", agregó.

En una otra publicación, añadieron: "Uno se pregunta cómo ocurrió el engaño de la colusión con Rusia... así es cómo. Por personas como Adam Kizinger que no investigan y prefieren publicar en Twitter en lugar de enterarse realmente de la situación. Adam, aceptaremos tus disculpas en cualquier momento".