Macron descarta "liderar una ofensiva" contra Rusia pero insiste en su "opción" de enviar tropas a Ucrania

Emmanuel Macron descarta "liderar" una ofensiva militar contra Rusia pero insiste en que el despliegue de tropas es una "opción" más entre las posibles respuestas.

El presidente de la República de Francia ha defendido su posición en una entrevista al canal TF1, emitida este jueves, tras el escándalo generado dentro de la misma OTAN. En su intervención, ha asegurado que "para tener la paz" en Ucrania "no se puede ser débil" tras más de dos años de invasión rusa.

"No seremos nosotros. Nunca lideraremos una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa", ha apuntado Macron, que ha insistido en que, por el momento, no se dan las condiciones para plantear un despliegue de tropas francesas en el país ucraniano.

Llamando a "mirar la situación con lucidez", el presidente galo ha insistido en que "asume plantear la posibilidad" de mandar tropas. Asimismo, considera que Occidente está listo para utilizar todos los medios posibles a fin de que Rusia no logre su tan ansiada victoria.

"Haremos lo que sea necesario para lograr nuestro objetivo. Porque si Rusia ganara, ¿cómo cambiarían las vidas de los franceses? Ya no tendríamos seguridad en Europa", ha planteado, asegurando además que la "credibilidad" de los países europeos "quedaría reducida a cero".

Por otro lado, el mandatario francés ha criticado el uso de una serie de "límites" dentro del "vocabulario". "No estamos en una escalada. No estamos en guerra con Rusia. Simplemente, debemos ser claros: no debemos permitir que Rusia gane", ha zanjado.

Su intervención buscaba aclarar sus palabras hace escasas fechas, cuando apuntó que no descartaba el despliegue pese a reconocer que no hay consenso en la OTAN.

Este postulado generó una brecha en el seno de la alianza atlántica, hasta el punto de que varios nombres relevantes han salido al paso de Macron para descartar cualquier opción de envío de tropas a territorio ucraniano.

La entrevista llega horas antes de la reunión, este vierne, se reunirá dentro del llamado 'Triángulo de Weimar', conformado por el mismo presidente galo, y los jefes de Gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y Polonia, Donald Tusk, con la guerra en Ucrania como eje central.