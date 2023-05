El mayor aliado de Putin se ríe del tanque "a pedales" de EE.UU

dpa/picture alliance via Getty I

Ucrania continúa recibiendo ayudas vitales para iniciar la contraofensiva de las próximas semanas. En un comunicado, el Pentágono ha confirmado que los 31 tanques M1 Abrams de producción propia - fabricados por General Dynamics- ya han llegado a Alemania, concretamente al centro de formación militar Grafenwoehr.

El objetivo de la Casa Blanca es que, en dos semanas, los carros de combate lleguen a tierras ucranianas con el objetivo de formar a los soldados ucranianos en su uso antes de enfrentarse a las tropas rusas.

La llegada de esta nueva ayuda, que se presenta de vital importancia para los soldados ucranianos, se une a la de los tanques Leopard alemanes, ya enviados al Ejército de Zelenski.

Los tanques rusos, "muy superiores"

Pese a celebrar este nuevo envío, el mayor aliado de Putin, Ramzan Kadirov, líder de la República de Chechenia, asegura que los T-72 -tanques rusos- son "muy superiores" a los Abrams, llegando a calificarlos de "coche de pedales para niños", al contrario que los T-72, que es sinónimo de "potencia real".

Además, el comunicado de Kadirov, a través de su cuenta de Telegram no ha terminado ahí, ya que ha añadido que el T-72 "supera a los equipos extranjeros en poder de combate, control, protección y facilidad de uso".

De hecho, publicó un vídeo en la red social en la que se le puede ver subido a la torreta de un T-72 y afirmó que "entraremos en Kiev" y que procederán a "desnazificar" el país vecino "al mismo tiempo que romperemos los Abrams como nueces".

Los actuales M1 Abrams no llegarán al campo de batalla

Según se informó desde Washington hace unos días, los tanques que llegarán a Ucrania para hacer frente a las tropas rusas serán distintos a estos 31 M1 Abrams que acaban de enviar a Alemania, debido a un proceso de de renovación.

"Los tanques serán actualizados, mejorados y preparados para exportarlos a Ucrania. Debido a que estamos haciendo esto al mismo tiempo, podremos proporcionarles esos tanques en el período de otoño para llevarlos a Ucrania antes de fin de año", afirmó Pat Ryder, portavoz del Pentágono.

Por el momento no han trascendido detalles acerca de estas actualizaciones y mejoras que se llevarán a cabo para los carros que se enviarán a Ucrania, aunque sí se sabe que la postura de EE.UU. ,hasta hace pocas semanas, era la de no enviar esta tecnología punta a Ucrania para que no cayeran en manos rusas.

Cambio de opinión de Washington

Finalmente, desde Washington se habría dado luz verde a enviar estos carros de combate que estarían tardando más de lo esperado debido a las modificaciones que EE.UU. está implementando antes de su envío a Kiev.

Entre los principales atributos de los Abrams destaca su sistema de almacenaje de municiones, basado en compartimentos que, en caso de que exploten, redirige la fuerza al exterior, algo vital de cara a la supervivencia de las tropas.