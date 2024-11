Muere en el campo de batalla un legendario batería de 'black metal' en Ucrania

El músico ucraniano Mykola Sostin, conocido como Amorth y reconocido por su papel en la legendaria banda de 'black metal' Drudkh, ha muerto en combate a los 39 años mientras defendía a Ucrania de la invasión rusa.

"Amorth, el músico de las filas de la escena metal de Kharkiv, ha encontrado su inmortalidad en la batalla de la guerra por la supervivencia de Ucrania. Memoria eterna, gloria eterna", ha escrito en Facebook la banda Nokturnal Mortum, de la que Amorth fue integrante durante un tiempo.

A lo largo de su carrera musical, Mykola Sostin tocó en varias bandas de Kharkiv, incluidas Zavod y Soom. También formó parte de Drudkh de 2004 a 2006, participando en la creación de los álbumes "The Swan Road" y "Blood in Our Wells" como batería, y "Autumn Aurora" como teclista, que atrajeron a la banda a oyentes de todos los rincones de nuestro planeta.

Las personas más cercanas al músico han creado una página de donación para ayudar a su familia.

En septiembre, Serhii Pavlichenko, un multiinstrumentista folklórico ucraniano, también falleció en acción en dirección a Pokrovsk, en la región de Donetsk.