Trump se autoinvita a mediar en Turquía "si es de ayuda" en las negociaciones entre Ucrania y Rusia

En el centro de todo. Esta vez, de forma literal. Porque Donald Trump ha dejado en el aire su posible presencia en Turquía para mediar en las negociaciones entre Ucrania y Rusia previstas para este jueves.

Ante los medios de EEUU, el presidente norteamericano ha asegurado que "podría volar hacia Turquia si pudiese ser de ayuda", tras recordar que dicho encuentro tendrá lugar gracias a su intercesión.

"Yo he sido quien ha insistido en la reunión. Ellos no han podido ponerse de acuerdo porque uno decía: 'quiero un alto el fuego'. Y otro decía que no. Había idas y venidas. Yo dije: 'Mirad, llegados a este punto tenemos que parar (el conflicto). Simplemente acudid a la reunión", ha apuntado.

De confirmarse una cita aún en el aire por el silencio de Rusia, a Trump le cogería inmerso en una gira por Oriente Próximo. Y aunque el magnate no tiene claro "dónde estaré", pero sí ha querido dejar claro que volaría 'encantado' hasta la capital turca.

En la agenda oficial del presidente de EEUU aparecen visitas a lo largo de la semana a Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, países a varias de distancia en avión de Turquía.

Su posible presencia es una idea aplaudida por Ucrania. El propio Volodimir Zelenski, que se ofreció a celebrar un cara a cara con Putin este jueves en suelo turco, ha calificado la ¿propuesta? de Trump como una "idea correcta" a partir de la cual podríamos "cambiar mucho" la actual situación de guerra.

Así, en un postulado en su Telegram, el líder ucraniano ha agradecido a Trump su liderazgo y su mediación, como ha venido haciendo tras superar la histórica discusión del 28 de febrero en la Casa Blanca. Tras insistir en que "estoy listo para una reunión", ha puesto la duda sobre Moscú espetando "espero que los rusos no eviten esta reunión", añade.

Zelenski no ha dudado en afirmar que "a todos en Ucrania nos gustaría que el presidente Trump estuviera allí con nosotros". Por ello emplaza a Recep Tayyip Erdogan, mandatario turco, a organizar un encuentro "al más alto nivel".