Ni misiles ni drones: Rusia teme perder la guerra por sus blindados

El creciente número de pérdidas de vehículos blindados rusos a lo largo de este año puede estar "afectando" los avances ofensivos en ciertas partes de la línea del frente, según el centro de estudios independiente estadounidense Institute for the Study of War (Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW por sus sigas en inglés).

Moscú ha sufrido grandes pérdidas de equipamiento este año, alcanzando su nivel más alto en dos años en noviembre, y la pérdida de vehículos blindados, que se acerca a los 20.000, puede estar limitando el progreso en Kursk. En esta región entraron las tropas de Ucrania en agosto y aún dominan parte del suelo, aunque están en retroceso, en parte, por la entrada en liza de soldados llegados de Corea del Norte para asistir a los de Vladimir Putin.

La pérdida de vehículos blindados para Rusia es significativa porque puede afectar la capacidad de Moscú para seguir luchando en la guerra con Ucrania , agravada por la creciente escasez de personal del país. Como Rusia no ha podido expulsar al ejército ucraniano de Kursk a pesar de los plazos anteriores, este objetivo puede verse en peligro debido a la gran pérdida de vehículos blindados.

El ISW informó que una fuente de las redes sociales que examinó los depósitos militares rusos a través de imágenes satelitales encontró que "las fuerzas rusas tienen el 47% de sus reservas de tanques de antes de la guerra, el 52% de las reservas de vehículos de combate de infantería de antes de la guerra y el 45% de las reservas de vehículos blindados de transporte de personal de antes de la guerra restantes en almacenamiento a una fecha reciente no especificada".

El análisis de la ISW también señala que Rusia ha hecho un uso extensivo de sus vehículos blindados más antiguos, incluyendo el uso de todos sus "tanques T-90 de antes de la guerra y la mayoría de sus tanques T-80 hasta el momento, pero aún tiene la mayoría de sus tanques T-72, T-64/62 y T-54/55 más antiguos almacenados". La ISW agregó que ciertas áreas de la línea del frente, incluidas Siversk y Kupiansk, que han visto menos combates en los últimos meses, pueden tener más vehículos blindados que Pokrovsk y Kurakhove.

En la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa de Ucrania, X , se informó que las fuerzas rusas perdieron en un día, el pasado 24 de diciembre, 30 vehículos blindados, lo que suma un total de 19.945. En cuanto al equipamiento, Rusia también perdió en esa jornada de Nochebuena 10 sistemas de artillería, nueve tanques, 44 vehículos aéreos no tripulados, 47 vehículos y tanques de combustible y tres piezas de equipamiento especial.

Según las cifras de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas de vehículos blindados en Rusia fueron elevadas en los primeros meses de la guerra y luego disminuyeron entre junio de 2022 y septiembre de 2023. En Moscú, las pérdidas de vehículos blindados de combate aumentaron desde octubre del año pasado hasta noviembre, cuando este mes disminuyeron ligeramente hasta 546 y alcanzaron su pico con casi 1.000 al mes.

Las fuerzas rusas han avanzado recientemente en Kursk con la ayuda de tropas norcoreanas y han logrado avances en las afueras del sudeste de Darino, las afueras del norte de Kruglenkoye, al este de Novoivanovka y al sureste de Korenevo, según la evaluación de la campaña ofensiva de ISW del 21 de diciembre.

En otra publicación en X, el Ministerio de Defensa de Ucrania escribió: "#2024MOD_Recap—Día 10 Ya casi estamos al final, así que hoy hacemos un resumen de octubre. Este mes marcó la mayor pérdida de vehículos blindados en el ejército ruso. 923 unidades fueron destruidas o dañadas en sólo un mes. En promedio, los guerreros ucranianos destruyeron 30 vehículos blindados cada día. Gran trabajo".

Queda por ver cómo compensará Putin la creciente pérdida de vehículos blindados de Rusia y cómo afectará esto al esfuerzo bélico general, en particular a la ofensiva en Kursk.