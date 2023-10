No es sólo Gaza: Cisjordania acumula muerte en protestas e incursiones de Israel

Doce palestinos y un policía israelí murieron este jueves en una operación de las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Nur Shams, en Cisjordania ocupada, informaron fuentes oficiales israelíes y palestinas.

La incursión de las fuerzas israelíes se prolongó durante la jornada e incluyó un ataque con un dron y enfrentamientos armados con palestinos del campo, situado en el noreste de Cisjordania ocupada.

La tensión sigue alta en Cisjordania tras estallar la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás en Gaza el pasado 7 de octubre.

Los fallecidos por fuego israelí en el campo fueron aumentando a lo largo del jueves hasta alcanzar la docena, entre los cuales hubo seis que las fuerzas israelíes mataron tras disparar desde un dron, en el primer ataque con un aparato aéreo en Cisjordania desde la ofensiva militar en el campo de refugiados de Yenín de pasado julio.

Es la incursión con mayores pérdidas humanas en Cisjordania desde el inicio de la guerra de Gaza, hace 13 días, y en ella murió también un agente de la Policía de Fronteras israelí, que fue herido grave en los choques armados y falleció poco después, dijo un portavoz policial.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa, que citó al Comité Popular de Servicios en el campo de Nur Shams, aseguró que fuerzas israelíes impidieron el acceso de ambulancias al lugar, y añadió que los heridos se cuentan por decenas.

En la incursión, el Ejército israelí aseguró que arrestó al menos a diez palestinos "sospechosos de actividades terroristas", también destruyó "infraestructura terrorista", confiscó armas y "neutralizó varios artefactos explosivos para su uso".

Desde el inicio de la guerra en Gaza, 79 palestinos han muerto por fuego de tropas y colonos israelíes en Cisjordania, mientras que los arrestos de palestinos suben a más de 520, de ellos 153 durante las últimas horas, según datos oficiales palestinos.

Israel se hizo con el control de Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces mantiene una larga ocupación y colonización de este territorio.

Esta pasada madrugada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a Israel a no dejarse llevar por la ira después del ataque que perpetró el 7 de octubre el brazo armado de Hamás y reafirmó su visión de que la solución de dos Estados es la vía más viable para el fin del conflicto palestino-israelí. "He pedido al Gobierno de Israel que no se deje llevar por la ira", dijo el mandatario en un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, que fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país.

Biden comparó el momento que está viviendo Israel con el que experimentó su país después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando muchos estadounidense se sintieron indignados y se cometieron "errores" en la respuesta que dio Estados Unidos al terrorismo, mientras buscaban justicia. "En momentos como estos, cuando el miedo y la sospecha, la ira y la rabia corren con fuerza, tenemos que trabajar más duro que nunca para aferrarnos a los valores que nos hacen quienes somos, una nación de libertad religiosa y libertad de expresión", afirmó.