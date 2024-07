Occidente va de cabeza hacia un conflicto contra Rusia: "Nos dirigimos hacia la catástrofe"

Los países occidentales están actualmente realizando preparativos activos para entrar en un conflicto directo con Rusia. Es lo que opina el presidente serbio, Aleksandar Vucic, un populista prorruso al que ha hecho de altavoz, justamente, la agencia rusa TASS.

"A Occidente le gustaría librar guerras a distancia, a través de otra persona, invirtiendo dinero, etc., pero en este momento no están preparados [para un conflicto directo con Rusia]. ¿Estarán preparados? No están preparados ahora, pero creo que estarán listos para un conflicto con la Federación Rusa, y se están preparando mucho más rápido de lo que a algunas personas les gustaría ver (...). Se están preparando para un conflicto militar", afirmó Vucic en Pink TV.

Previamente, el mandatario subrayó que "a Occidente, mientras sus pueblos no mueran, o mueran sólo voluntariamente, no le importa cuántos ucranianos morirán". Según el líder serbio, esto se debe a que "Rusia tiene mucho petróleo, gas, fosfatos, oro y plata, y todo lo que necesita", escribe TASS.

"Nos dirigimos a la catástrofe (...). Todo es preparación para la guerra. Mire cómo se forman los gobiernos en tiempos de guerra, incluso la Comisión Europea. En Rusia no quieren hablar con nadie de la UE porque consideran a toda la Unión como un enemigo ", afirmó el presidente de Serbia, según recoge además Objektiv.rs .

El presidente afirmó que "nos dirigimos, como mundo y como continente, hacia la catástrofe, cualquier persona inteligente puede ver que nos dirigimos hacia la catástrofe", añadiendo que cree que no hay nada en este momento que pueda detenerla. Vucic dijo que no cree que todos los males vengan de una sola dirección y añadió que no es ingenuo al no entender cómo, poco a poco, desde la OTAN, los intereses rusos se están expandiendo contra la UE, a la que perciben como un bloque militar al que se está equiparando gradualmente con la OTAN.

Pese a estas declaraciones, el político insiste en decir que no es antioccidental ni proclive a Moscú. Respecto a la posición de Serbia dijo que le gusta tener un país que tome decisiones de forma independiente y autónoma. "Amo a Serbia y creo que nuestro camino es excelente, que debemos estar en el camino europeo, pero también colaborar bien con China, Rusia y todos los demás". Añadió que espera que las cosas sigan así en el futuro.

Vucic defendió que le importan sólo "la paz y la tregua" y que le ha dicho a "todos" que deben "firmar la paz y luego negociar durante cien años". Añadió que los rusos pueden decir que todo es maravilloso, pero no es así, y también les conviene firmarlo.

A su entender, el pueblo de Serbia debe comprender que el país debe hacer todo lo posible para tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también con Rusia. "Esta es la política que tenemos que nos ha traído estos resultados. Durante 12 años nos han dicho que no podremos sentarnos en dos sillas, pero siempre repito que sólo nos sentamos en la silla serbia y hasta ahora lo hemos conseguido, y si tenemos que cambiarlo, ya veremos", defendió.

"Considero importante que Serbia cumpla sus tareas de reforma en el camino europeo, pero soy el presidente de un país independiente y soberano que tiene sus propios intereses. Si mi perspectiva sobre la situación real en Ucrania es diferente a la de ellos, eso no significa que seamos enemigos", dijo en referencia a las aspiraciones de entrada en la UE y las condiciones que impone Bruselas para ello.

Vucic afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, se ocupa de la posición de Serbia y añadió que no quiere pedir ningún tipo de discusión con él para no poner al país y a él mismo en una situación difícil. "Volodimir Zelenski es tres veces más racional que muchos otros con quienes he hablado y escuchado. Es más responsable que muchos otros. Pero los ucranianos mueren todos los días, al igual que los rusos", afirmó sobre el líder ucraniano.

Vucic también afirmó que sería el hombre más feliz del mundo si pudiera decir que se equivocó en su valoración, pero teme que eso no suceda. También añadió que en Ucrania se avecina un invierno muy duro que afectará a todo el sistema europeo, incluido el de Serbia. "En Ucrania las cosas se están complicando aún más y, no importa cómo miremos la situación, se complicará aún más. China tendrá el mayor crecimiento entre los principales países. No creo que Trump tenga un plan para derrotar a Rusia, pero creo que intentará proteger a Estados Unidos tanto como sea posible, porque China, si las cosas continúan así, pronto alcanzará a Estados Unidos", afirmó el presidente serbio. En su opinión, "Trump, si llega a ser presidente, seguirá apoyando a Ucrania" . "Querrá pasar a la historia como el presidente que evitó una de las mayores guerras de la historia europea. Tenía razón cuando dijo que esta guerra podría tener lugar ", concluye.