Otra vez Hungría: veta que la UE pida una pausa humanitaria en Gaza que lleve a un alto el fuego

Todos los países de la Unión Europea (UE) salvo Hungría estuvieron de acuerdo anoche en pedir una pausa humanitaria en Gaza que conduzca a un alto el fuego, pero la oposición de Budapest impidió que el bloque presentara esa reclamación, trámite para el que se requiere unanimidad.

Ante el veto húngaro, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, leyó en una rueda de prensa una declaración, con el apoyo de los otros veintiséis países, que exige "una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible, la liberación incondicional de todos los rehenes y la provisión de ayuda humanitaria".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Es la primera vez que una amplia mayoría de la Unión Europea contempla la necesidad de una alto el fuego en Gaza, ya que el consenso al que habían podido llegar los líderes europeos desde el inicio de la guerra en octubre se limitó a pedir pausas y corredores humanitarios.

Según explicó Borrell, la referencia al alto el fuego se añadió al comunicado que el jefe de la diplomacia europea publicó el pasado viernes, también con la única oposición de Hungría, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.

Así, Borrell insistió ayer en la petición al Gobierno de Israel de que "no lleve a cabo una misión militar en Rafah que pueda empeorar la ya catastrófica situación humanitaria e impediría la prestación urgente de servicios básicos y asistencia humanitaria".

El alto representante reconoció el derecho de Israel a defenderse pero señaló "la importancia de garantizar la protección de todos los civiles en todo momento, en línea con el Derecho Internacional Humanitario, y la de respetar la orden de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero, que es legalmente vinculante". En esa orden, la Corte Internacional de Justicia obligó a Israel a tomar todas las medidas necesarias para evitar un genocidio en la Franja.

"Sé muy bien que si no hay unanimidad no hay una posición de la Unión Europea, pero puede haber una posición suficientemente mayoritaria, que sin ser una posición formalmente de la Unión Europea, representa la posición mayoritaria. Y veintiséis de veintisiete ciertamente, lo es", dijo Borrell.

Sobre la posible ofensiva militar israelí en Rafah, donde aseguró que se hacinan 1,7 millones de personas, Borrell dijo que "evidentemente no tenemos capacidad coercitiva para impedir que lo haga".

"Lo único que está a nuestro alcance es la presión política y diplomática para que no lo haga, poniendo de manifiesto el coste humano que una operación de este tipo tendría inevitablemente”, comentó.

El político español apuntó que la diferencia entre la guerra en Gaza y otros conflictos es que "en otras guerras los civiles huyen, los no combatientes se van, se escapan”, mientras que “de Gaza no pueden huir, están encerrados en un perímetro, no pueden escapar".

Además, dijo que a Gaza no llega la ayuda o "llega con cuentagotas, en cantidades ridículas respecto a las necesidades de la población", debido a "todos los impedimentos que se ponen a que lleguen".

Hungría impidió también que la UE apruebe sanciones contra los colonos israelíes que han atacado a palestinos en Cisjordania y ante este veto, España, Irlanda y Bélgica han decidido impulsar las sanciones de forma individual.

Nuevo veto de EEUU

Por otro lado, Estados Unidos vetará la resolución sobre la guerra en Gaza que pretende someter a voto Argelia en el Consejo de Seguridad de la ONU, confirmó esta madrugada el representante estadounidense Robert Wood. "Si finalmente se vota esta resolución, no prosperará", explicó el diplomático a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Se espera que el texto de Argelia, que pide un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, sea tratado mañana, martes, en el Consejo, que ha convocado una sesión a las 10.00 horas (seis horas más en Madrid) sobre la situación en Oriente Medio.

Mientras tanto, Washington habría propuesto una resolución alternativa a sus aliados, filtrada en la red social X por el corresponsal de Al Yazira Rami Ayari, en la que por primera vez pide un "alto el fuego" en el enclave, aunque matiza que de forma temporal y "tan pronto como sea aplicable".

El texto estadounidense también deja claro que una incursión israelí en Rafah como la ordenada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, "resultaría en más daño a los civiles y su posible desplazamiento a otros países", por lo que "no debería proceder bajo las circunstancias actuales".

En un comunicado el viernes, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ya dejó claro que el texto argelino podría poner en peligro las negociaciones para la liberación de los rehenes a cambio de una tregua, por lo que "no será adoptada".

Estados Unidos ya ha vetado en dos ocasiones -el 18 de octubre y el 8 de noviembre- sendas resoluciones presentadas en el Consejo de Seguridad para pedir un alto el fuego, en el primer caso argumentando que no recogía el derecho de Israel a defenderse y en el segundo porque serviría a Hamás para ganar tiempo y rearmarse.