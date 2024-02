Otro país de la UE pide a su población estar lista para la guerra con Rusia

El estancamiento de la ofensiva ucraniana contra Rusia, su invasor, y la presión de Moscú sobre sus vecinos, en el norte de Europa, el Báltico y el este, está llevando a una cadena de avisos. Los estados más cercanos y, por tanto, más expuestos, están avisando de que hay que estar mejor preparados ante un eventual ataque de los de Vladimir Putin. La OTAN lo avala.

Ahora ha sido Rumania quien a reconocido que no está preparada para una posible guerra con Rusia y necesita prepararse, según ha dicho el jefe de Defensa del país. Gheorghiță Vlad ha afirmado: "Sí, la población de Rumania, como toda la población de la Unión Europea, de Europa, debe estar preocupada". Lo ha dicho en una entrevista con Europa Liberă România, publicada el jueves.

"Si gana en Ucrania, el objetivo principal será la República de Moldavia. Seremos testigos de tensiones en los Balcanes occidentales", añadió el general. "Estoy más que convencido de que la política del presidente Putin se intensificará en un futuro próximo", con el espacio postsoviético en la diana.

A la luz de esta amenaza, Vlad abogó por el entrenamiento militar básico voluntario para hombres y mujeres de hasta 35 años. El general señaló el fin del servicio militar obligatorio en Rumania como una razón para la falta de preparación del ejército, por más que no sean realmente profesionales.

Vlad también defendió reformas legales para capacitar a Rumania para defenderse de los drones rusos. Los restos de uno de los drones del Kremlin cayeron en Rumania en septiembre pasado y el vehículo aéreo no tripulado (UAV) no pudo ser derribado porque la ley rumana no lo permite, dijo el general. "No teníamos sistemas de combate", añadió.

Su amplio llamamiento a la acción se hizo eco de advertencias recientes similares de otros líderes militares y de defensa occidentales, incluido el jefe del ejército del Reino Unido, general Patrick Sanders. La semana pasada, instó a las autoridades británicas a “movilizar a la nación” para prepararse para una posible guerra con Rusia. Moscú lleva casi dos años librando una guerra total contra Ucrania.

Anteriormente, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, dijo que un ataque ruso a la alianza militar de la OTAN era “posible” en “cinco a ocho años”. El almirante holandés Rob Bauer, un alto funcionario de la OTAN, dijo que el bloque militar enfrentaba “el mundo más peligroso en décadas”.

"La Federación Rusa se ha convertido en un problema para el orden mundial, para la democracia", afirmó Vlad. "De hecho, es una guerra rusa con el mundo democrático. No es una guerra con Ucrania", concluye.