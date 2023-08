Pánico en el corazón financiero de Moscú

Pánico entre los rusos por ataques con drones en el distrito financiero de Moscú. Por segunda vez en tres días, un dron ha impactado contra el mismo edificio de cristales. Rusia responsabiliza a Ucrania del ataque, mientras continúa sus bombardeos contra objetivos civiles en Jersón y Járkov.

En este sentido, la defensa aérea de Kiev ha repelido durante la madrugada de este miércoles un "ataque masivo" de diez drones del Ejército ruso sin que haya provocado víctimas hasta el momento.

"Otro ataque masivo del enemigo con drones. Anteriormente, usaron aparatos tipo 'Shahed'. Varios grupos de drones atacaron Kiev de forma simultánea y desde varias direcciones. Sin embargo, todos los objetos aéreos, más de diez, fueron detectados y destruidos por las fuerzas de defensa aérea", ha informado la Administración Militar de Kiev en su canal de Telegram.

Daños en edificios y carreteras

"Según la información disponible hasta el momento, se ha notificado la caída de escombros en los distritos de Solomyansky, Holosiiv y Sviatoshyn. Se han producido daños en edificios no residenciales y en carreteras. No hay destrucciones graves ni incendios. No hay información sobre víctimas", ha añadido la administración.