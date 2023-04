El presidente del Senado de Marruecos cree posible "recuperar" las "ocupadas" Ceuta y Melilla "sin armas"

El presidente del Senado marroquí, Enaam Mayara, ve posible "recuperar" las "ocupadas" ciudades de Ceuta y Melilla. Y lo cree, incluso, "sin recurrir a las armas", como ha expuesto en un acto de su formación, los nacionalistas Istiqlal.

Mayara, cuarta máxima autoridad de Marruecos defiende que las dos localidades pertenecen al país africano pese a que "la colonización española continúa en Ceuta y Melilla" y por eso el Istiqlal "no ha cesado ni cesará de hablar de colonización en las dos ciudades y de las posibles soluciones para recuperarlas".

Por ello considera que podrán tomarlas a través de la negociación y en esa tarea ha llamado a la comunidad marroquí en España para "influir en la política exterior de este país amigo".

Mensaje (y recado) para los marroquíes en España

El presidente del Senado (denominado Cámara de Consejeros del Parlamento de Marruecos) ha pedido a sus conciudadanos entrar en los partidos políticos españoles y a participar en las elecciones "para ayudar a acercar las opiniones de los dos países y formar un 'lobby' que ayude a defender todas las cuestiones vinculadas a la patria, Marruecos". Estas últimas palabras parecen hacer alusión también a la cuestión del Sáhara, tras el cambio de postura del Ejecutivo español para alinearse con las posiciones de Rabat.

En su opinión, "la comunidad marroquí en España debe ser vista como un punto de presión y apoyo capaz de influir en la política exterior de este país amigo", tanto que "el papel de la comunidad marroquí en España será importante en los próximos años".

Así se ha manifestado en un acto organizado por la rama femenina de su formación por eel primer aniversario del inicio de la nueva etapa en la relación tras el encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mohamed VI en Rabat el 7 de abril de 2022.

"Nada que discutir", dice el Gobierno español

El Gobierno español ha contestado a través de su ministra de Defensa. Margarita Robles ha apuntado "con total contundencia", que "Ceuta y Melilla son españolas".

"Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia y no hay nada más que discutir sobre ese tema", ha zanjado en una entrevista en el canal Cuatro al ser preguntada por las palabras del presidente del Senado

Margarita Robles ha añadido: "Yo he estado recientemente en Ceuta y Melilla y me siento muy ceutí y muy melillense, porque me siento muy española". "La posición del Gobierno de España es clara y contundente y no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia", ha concluido la ministra.