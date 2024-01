Putin acusa a Estados Unidos de sobrepasar una línea roja con sus armas

Mikhail Metzel via Getty Images

La tensión entre Rusia y Estados Unidos aumenta. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado que el avión militar Ilyushin Il-76 que se estrelló la semana pasada en Belgorod (Rusia) con más de 60 prisioneros ucranianos a bordo fue derribado por un misil lanzado desde un sistema de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

Si los hechos hubieran ocurrido tal y como menciona Putin, el país norteamericano podría haber sobrepasado una línea roja. Cabe recordar que desde que se inició la guerra de Ucrania en febrero de 2022, varios funcionarios del Kremlin han subrayado que la utilización de armas occidentales por parte de Kiev contra territorio ruso podría suponer el cruce de una “línea roja” que resultaría en una escalada del conflicto.

Vladímir Putin ha resaltado durante una reunión celebrada este miércoles que las investigaciones realizadas en torno a este suceso permiten asegurar con certeza que el avión fue alcanzado desde el exterior. Esa es la tesis que Rusia ha defendido desde que ocurrió el suceso. De hecho, el Comité de Investigación ruso examina el derribo de la aeronave como un ataque terrorista.

No obstante, esa explicación rusa de lo sucedido con el avión militar Ilyushin Il-76 no cuenta, por el momento, con respaldo internacional. En ese sentido, el mandatario ruso ha destacado que no se opone a que se lleve a cabo una investigación internacional sobre lo ocurrido, tal y como ha reclamado el Gobierno de Ucrania.

Sin embargo, Putin ha argumentado que “no hay organizaciones oficiales dispuestas” a participar en esos trabajos de investigación, según informan las agencias oficiales rusas.