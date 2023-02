Putin acusa a la OTAN de complicidad con los crímenes del "régimen de Kiev" y advierte de que no ignora su capacidad nuclear

Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha justificado la retirada de Rusia del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) como una medida de protección tras acusar a la OTAN de involucrarse en la guerra de Ucrania para debilitar la capacidad de Moscú como superpotencia militar.

"Hemos entendido lo que teníamos que hacer: preservar y garantizar la seguridad y la estabilidad estratégica de Rusia", ha manifestado el presidente ruso en una entrevista a Rossiya 1 en la que, además, ha acusado a la OTAN de participar como "cómplice de los crímenes" cometidos por las fuerzas ucranianas en sus ataques en las zonas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, con las armas que proporcionan los aliados de Kiev.

El presidente ruso ha acusado a la Alianza Atlántica de convertirse en partícipe, "instigada por Estados Unidos" y en contra de los deseos del Kremlin, en unas relaciones nucleares circunscritas únicamente a Washington y Moscú, lo que le ha llevado a tener en cuenta a partir de ahora la capacidad nuclear de países de la OTAN como Reino Unido o Francia.

"Dado que todos los países de la OTAN han anunciado que su objetivo final es nuestra derrota estratégica, ¿cómo es posible que no tomemos en cuenta su potencial nuclear en este contexto?", se ha preguntado el presidente ruso durante la entrevista, recogida a su vez por las agencias TASS e Interfax. Rusia suspendió el 21 de febrero su participación en el tratado para "evaluar", según el Kremlin, el arsenal del resto de países de la OTAN que "están fuera de todo escrutinio".

Putin volvió después al tema de la "complicidad" de la OTAN en el conflicto ucraniano. "Los países de la OTAN están enviando armas, lo que significa que son cómplices, aunque sea de manera indirecta, de los crímenes que comete el régimen ucraniano, al atacar los barrios residenciales", manifestó el mandatario.

El jefe de la CIA, "seguro" de que China baraja dar armas a Rusia

El director de la CIA, William Burns, ha confirmado que Estados Unidos está "seguro" de que China está considerando proporcionar a Rusia equipo letal para su guerra contra Ucrania. "Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal", ha relatado Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por The Hill.

No obstante, el jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestase que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que en su última reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, le advirtió sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia.

"Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: 'Mira, esto no es una amenaza, es sólo una declaración'. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron", aseveró Biden.

Llegan seis meses "clave"

En tanto, el director de la CIA ha señalado que los próximos seis meses serán "clave" en la guerra de Ucrania dado el decreciente interés occidental y a la "fatiga política" existente entre los países que apoyan al Gobierno ucraniano, según ha relatado a CBS.

"Putin, creo, está apostando en este momento a que puede hacer que el tiempo trabaje para él (...) La clave va a estar en el campo de batalla en los próximos seis meses, nos parece", ha subrayado Burns, argumentando que el cansancio y el tiempo podrían brindar a las tropas rusas una nueva oportunidad de obtener ganancias en el campo de batalla.

Para el jefe de los servicios de Inteligencia estadounidense, es importante perforar "la arrogancia de Putin" para que, a medida que pase cada mes" existe un riesgo mayor para Rusia de perder el territorio que hasta ahora le ha arrebatado "ilegalmente" a Ucrania.

Moscú carga contra el décimo paquete de sanciones de la UE

La delegación rusa ante la Unión Europa ha denunciado este domingo que el décimo paquete de sanciones de Bruselas es ilegal -como considera a todos los anteriores- y, en esta ocasión particular, y dado el amplio carácter comercial de algunas de las restricciones, suponen una amenaza para el tránsito internacional de bienes y servicios.

"Estas sanciones, como todas las demás, han sido adoptadas sin la aprobación del Consejo de Seguridad y, por lo tanto son ilegales", según ha lamentado la representación rusa en un comunicado publicado en su página de Facebook. "Su respeto a la Carta de Naciones Unidas es solo de boquilla", ha añadido.

Rusia, en esta ocasión, critica que las sanciones afectan por vez primera al tránsito de ciertos bienes a través del territorio de la Federación Rusa en lo que ha descrito como un intento de "presionar a terceros países que se nutren de los mismos".