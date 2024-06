Putin entra en 'cólera divina' tras el último gran golpe de Ucrania a Rusia

El último golpe de Ucrania a Rusia, el ataque con drones del pasado sábado contra un aeródromo en la región rusa de Astracán, a 600 kilómetros de la frontera, ha llegado ya a oídos de Vladimir Putin y, según ha declarado a la televisión ucraniana Andriy Yusov, el portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR), que hayan destruido uno de los aviones más sofisticados de la flota rusa, parece haberlo enfurecido.

"No podemos confirmar ni negar la operación en sí. Pero sí, esta es una gran noticia: Putin está muy furioso, y la reacción en el Kremlin es muy caliente y palpable. Trataron de ocultar y proteger cuidadosamente a los Su-57. Pero estos nunca entraron en el espacio aéreo ucraniano porque tenían miedo de ser derribados. Pero fracasaron", señala The New Voice of Ukraine.

"Esos aviones se utilizaron para lanzar bombardeos contra infraestructuras y objetivos civiles en Ucrania. Es un castigo merecido", añade Andriy Yusov. Además, el portavoz informó que posiblemente dos de sus Su-57 pudieron acabar destruidos y que, además, podría haber bajas entre soldados rusos en el aeródromo en el momento del ataque.

De acuerdo con Yusov, este ataque con drones es un "gran golpe a las capacidades del enemigo". Estos aviones, los Su-57, se producen en un número muy reducido, y que la Fuerza Aérea Rusa no contaría con más de una docena en total. "El enemigo tardará mucho tiempo en diagnosticar el daño. Las reparaciones también llevarán otro tanto", ha dicho el ucraniano.

Imagen por satélite de un ataque a un avión Su-57 del Ejército ruso DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE DEFENSA DE UCRANIA

La Inteligencia miltiar ucraniana ha asegurado este domingo que ha conseguido provocar daños en un avión de combate ruso Su-57, uno de los más modernos de su flota aérea, durante un ataque ocurrido el sábado contra un aeródromo en la región rusa de Astracán, en el sur del país.

"El 8 de junio de 2024, un caza polivalente Su-57 del Estado agresor fue alcanzado en el territorio del aeródromo de Akhtubinsk en la región de Astracán de la Federación Rusa, situado a 589 kilómetros de la línea de combate. Esto se evidencia en las imágenes de satélite de los aviones estacionados en el aeródromo enemigo", según un comunicado publicado en su página web.

"Las imágenes muestran que el 7 de junio el Su-57 se encontraba intacto y el día 8 se observaron daños en el avión debido a la explosión y los característicos focos de fuego provocados por el fuego cerca del mismo", ha añadido en su comunicado, que acompaña con una foto de reconocimiento.

"Los daños del Su-57 son el primer caso de este tipo en la historia", añade la Inteligencia militar ucraniana, sin que Moscú se haya pronunciado todavía al respecto.