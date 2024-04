Putin intimida con bombas a Grecia

Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

A principios de marzo se produjeron varias explosiones a menos de 200 metros de los convoyes de automóviles en los que iban el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, unos minutos antes de que los dos mandatarios se reunieran, ilesos, en la ciudad ucraniana de Odesa. Según la televisión privada SKAI, las explosiones se registraron a tan solo unos 150 metros del convoy y fueron causadas por un ataque de drones rusos.

El primer ministro griego afirmó que Rusia lanzó deliberadamente un ataque con misiles contra Odesa en marzo de 2024 mientras él estaba de visita. Durante la alarma de ataque aéreo, "fue un poco preocupante porque no había ningún lugar donde esconderse", dijo Mitsotakis, según ha informado el medio RBC-Ukraine.

"No creo que haya sido una coincidencia. Fue una táctica de intimidación. Pero dejé muy claro que no nos dejaremos intimidar. La posición de Grecia no cambiará. Y creo que la posición de la UE tampoco cambiará. Putin calculó mal. Cuando atacó a Ucrania, pensó que Europa se dividiría, pero Europa está extremadamente unida", afirmó.

Mitsotakis agregó que durante el bormbardeo escucharon "una fuerte explosión". "Lo suficientemente cerca como para asustarnos, pero no tanto como para que sintiéramos que estábamos en peligro inmediato. Entonces nos dimos cuenta de que esta es la realidad cotidiana en Ucrania", expresó.

Grecia está considerando transferir sus sistemas de defensa aérea S-300 a Ucrania, según ha publicado el mismo medio, especialmente después del ataque con misiles de Rusia a Odesa durante la visita del primer ministro.

"No solo respetamos sino defendemos los principios del orden internacional. Y siempre hemos estado en el lado correcto de la Historia. Así ocurre ahora, a medida que Ucrania se defiende de la brutal invasión rusa. Históricamente, tenemos fuertes lazos culturales y religiosos con Rusia, pero nos oponemos firmemente al régimen del Kremlin", puntualizó. Mitsotakis resaltó su compromiso de "seguir apoyando a Ucrania en la medida de sus capacidades, sin perjuicio de la propia capacidad de Grecia de defenderse".

"No voy a entrar en los detalles operativos del apoyo que prestamos a Ucrania. Permítanme darles un ejemplo. Hemos suministrado un número significativo de proyectiles de 155 milímetros, que son especialmente importantes, ya que Ucrania se enfrenta actualmente a una grave escasez de artillería. Estamos estudiando constantemente cómo podemos seguir reforzando nuestro apoyo militar", dijo. Y añadió: "Debemos estar alerta".