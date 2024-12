La subida de precios en Rusia, derivada de la inflación, es tal que muchos de sus ciudadanos no podrán adquirir los productos típicos de las Navidades durante esta época. Un ejemplo se encuentra en la ensalada Olvier, típica de estas fechas en el país, la cual se ha convertido prácticamente en un producto de lujo.

Ante esta situación, el presidente ruso ha pedido a los inversores que lleven a cabo inyecciones para la economía "sobrecalentada". Sin embargo, la presidenta del Banco Central, Elvira Nabiullina, no halla ninguna solución para parar la caída del valor del rublo y del resto del sistema.

Durante el XV Foro de Inversiones del Banco Vtb, Putin realizó una intervención en la que afirmó que "nuestros enemigos querían inflingir una derrota estratégica a Rusia, pero sus planes fracasaron". También coincidió en este hecho el ministro de finanzas, Anton Siluanov, que tildó la economía rusa de "sobrecalentada". En esta reunión participaron representantes de potencias de todo el mundo como la India, Turquía, China, África, Asia central y Sudoriental.

La mayonesa, por ejemplo, ingrediente principal de la ensalada Olivier, aumentó al menos un 13.5% más caro. Al mismo tiempo, el ahorro real de los ciudadanos ha decaído, un síntoma mucho más grave. Los economistas rusos Maksim Blant y Boris Grozovsky también subrayaron como factor la escasez de mano de obra tras las movilizaciones masivas en la guerra. Todo ello repercute en el coste de un crédito a las empresas.

Al tiempo que los precios se incrementan, el PIB se estanca, según informan los economistas, por lo que la situación se vuelve aún más crítica. Además, "si hay que abrir una fábrica, se necesitan garantías de que no será nacionalizada dentro de cinco o diez años, y no se sabe qué ocurrirá después de Putin, que ya no es tan joven", relata finalmente uno de los expertos.