Putin y Xi exhiben su unidad tras la investidura de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo el martes una llamada con el presidente chino, Xi Jinping, en la que se hizo hincapié en los estrechos lazos que unen a ambos países, un día después de que Donald Trump jurara su cargo como 47º presidente de Estados Unidos.

Ambos líderes han desarrollado fuertes vínculos personales, estrechando las relaciones entre los dos países, incluso después de que Putin enviara tropas a Ucrania en 2022. China se ha convertido en un importante comprador de petróleo y gas rusos, así como en una fuente de tecnologías clave en medio de las amplias sanciones occidentales a Moscú.

En la llamada del martes con Xi, Putin hizo hincapié en que las relaciones Rusia-China se basan en intereses compartidos, la igualdad y los beneficios mutuos, señalando que "no dependen de factores políticos internos ni del actual entorno internacional".

"Apoyamos conjuntamente el desarrollo de un orden mundial multipolar más justo y trabajamos para garantizar la seguridad indivisible en Eurasia y en el mundo en su conjunto", dijo Putin a Xi en declaraciones transmitidas por la televisión estatal rusa. "Los esfuerzos conjuntos de Rusia y China desempeñan un importante papel estabilizador en los asuntos mundiales". Xi elogió igualmente la estrecha cooperación entre Moscú y Pekín, afirmando que contribuye a "aportar energía positiva a la reforma y el desarrollo del sistema global".

Espacio para el diálogo

Aunque ninguno de los dos líderes mencionó directamente a Trump, el momento de la conversación puede indicar que Putin y Xi quieren coordinar sus acciones en el diálogo con la nueva Administración estadounidense. El presidente chino mantuvo una llamada con Trump el viernes, y expresó su esperanza de que los lazos con EE.UU. sean positivos.

Tras la toma de posesión de Trump, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que "China está dispuesta a reforzar el diálogo y la comunicación con Estados Unidos sobre la base de los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para todos".

Trump ha amenazado con imponer aranceles y otras medidas contra China en su segundo mandato, al tiempo que ha insinuado vías de cooperación entre ambas potencias rivales en asuntos como los conflictos regionales y el freno a la exportación de sustancias utilizadas en la producción de fentanilo.

Putin, que aún no ha hablado con Trump, le felicitó por su toma de posesión en unas declaraciones televisadas durante una videollamada con funcionarios y celebró su intención declarada de entablar un diálogo con Moscú.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Putin respondió positivamente cuando se le preguntó sobre la comunicación con Trump, y añadió que "el presidente Trump dijo que tiene la intención de ponerse en contacto con el presidente de la Federación Rusa en un futuro próximo".

Al mismo tiempo, Lavrov insistió en que "los intereses de Estados Unidos nunca han cambiado, independientemente de si un demócrata o un republicano está en la Casa Blanca. Este interés es ser siempre más fuerte que cualquier competidor".

Paz "a largo plazo" en Ucrania



Trump dijo a los periodistas el lunes tras tomar posesión de su cargo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le había dicho que quería llegar a un acuerdo de paz y expresó su esperanza de que Putin siguiera su ejemplo. Añadió que Putin estaría destruyendo a Rusia si no llegara a un acuerdo, señalando los problemas económicos de Rusia, incluida la elevada inflación. Putin elogió la apertura al diálogo de Trump en su intervención ante los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia poco antes de la toma de posesión del presidente estadounidense.

"Escuchamos las declaraciones de Trump y de los miembros de su equipo sobre su deseo de restablecer los contactos directos con Rusia, interrumpidos sin culpa nuestra por la Administración saliente", dijo Putin el lunes. "También escuchamos sus declaraciones sobre la necesidad de hacer todo lo posible para evitar una tercera guerra mundial. Sin duda acogemos con satisfacción este enfoque y felicitamos al presidente electo de EE.UU. por su toma de posesión".

El dirigente ruso también subrayó que el diálogo entre ambas naciones debe basarse en "la igualdad de condiciones y el respeto mutuo, teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan nuestros países en algunas cuestiones clave de la agenda mundial, incluido el fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad globales".

Putin también señaló que Moscú está abierto al diálogo con la Administración Trump sobre el conflicto en Ucrania, haciendo hincapié en la necesidad de respetar los intereses de Rusia y añadiendo que "lo más importante es eliminar las causas profundas de la crisis".

"En cuanto al arreglo de la situación, me gustaría subrayar que su objetivo no debe ser una tregua corta, no una especie de respiro para reagrupar fuerzas y rearmarse con el objetivo de continuar posteriormente el conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto de los intereses legítimos de todas las personas, de todas las naciones que viven en esta región", dijo Putin.