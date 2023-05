Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con un ataque con drones dirigido al Kremlin

Rusia ha acusado este miércoles a Ucrania de lanzar un ataque con drones dirigido al Kremlin en un intento de matar al presidente ruso, Vladímir Putin. La agencia rusa Interfax ha señalado que dos drones fueron interceptados y destruidos y sus restos cayeron en el recinto de la sede principal del mandatario ruso.

"Esta noche el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa", ha indicado el Kremlin en un comunicado publicado en su página web. "Dos drones se dirigían al Kremlin", ha informado la presidencia rusa, que ha agregado que "como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha radioelectrónica, los dispositivos fueron inutilizados".

El comunicado de la presidencia rusa, sin embargo, no especifica si Putin se encontraba en la residencia oficial en aquel momento. El presidente ruso utiliza como morada habitual el palacio de Novo-Ogariovo, a las afueras de Moscú, donde se reunió este miércoles con el gobernador de Nizhni–Nóvgorod. "Su horario de trabajo no ha cambiado, continúa como de costumbre", sí aclara la nota del Kremlin.

Amenazas de represalias

"La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia dónde y cuándo lo considere oportuno", ha amenazado Moscú a Kiev. El Kremlin, según ha informado la agencia RIA, considera "estas acciones como un plan terrorista e intento de asesinato del presidente en vísperas del Día de la Victoria y el desfile del 9 de mayo".

Moscú se verá forzada a tomar medidas en represalia, ya sea "a nivel militar como técnico o de otra naturaleza" para detener lo que considera como "amenazas a la seguridad nacional", ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Zajarova ha agregado, además, que la puesta en marcha de "medidas concretas en las fronteras occidentales de Rusia dependerá del despliegue de infraestructura militar y sistemas armamentísticos de la OTAN en Finlandia".

Prohibido el uso de drones en Moscú

Tras la denuncia, Moscú ha prohibido el uso de drones en la capital . "Hemos tomado la decisión de prohibir a partir de hoy el uso de drones en Moscú", ha señalado el alcalde de la capital, Serguéi Sobinian, en su canal de Telegram. Sobianin ha añadido que los drones que se usan con fines estatales sí podrán volar en el espacio aéreo de la capital.

"La decisión fue tomada para evitar el uso no autorizado de vehículos aéreos no tripulados, lo que obstaculizaría el trabajo de los servicios de seguridad", ha indicado. El regidor ha recordado que el lanzamiento no autorizado de un dron es "un delito y conlleva responsabilidades administrativas y penales".