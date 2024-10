Rusia amenaza a EEUU con el asedio nuclear: "No dudaremos"

Rusia "no dudará" en reanudar las pruebas de armas nucleares si Estados Unidos adopta medidas similares. Lo ha dicho Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores del país. Según la agencia de noticias rusa TASS, Ryabkov hizo estos comentarios durante una entrevista con la cadena de televisión estatal RT, por más que no haya indicios de que Washington esté planeando nuevos test de esta naturaleza.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de renovadas amenazas nucleares por parte de altos funcionarios rusos, en un momento en que el Kremlin busca desalentar el apoyo militar occidental a Ucrania. En un discurso pronunciado el 25 de septiembre en el Consejo de Seguridad de Rusia, el presidente Vladimir Putin insinuó que Moscú podría responder con armas nucleares a lo que describió como un "ataque conjunto" de un país no poseedor de armas nucleares respaldado por un aliado con capacidad nuclear.

En sus declaraciones a RT, Ryabkov dijo que si Washington lleva a cabo nuevas pruebas de armas nucleares "no dudaremos" en responder de la misma manera. Ryabkov repitió una advertencia que hizo a las agencias de noticias rusas en septiembre, cuando dijo que Moscú no iniciaría nuevas pruebas nucleares a menos que Estados Unidos diera el primer paso.

Entonces, Ryabkov ya insistió en que "nada ha cambiado" en la doctrina nuclear de Rusia, y agregó: "Tal como lo define y formula el presidente de la Federación Rusa, podemos realizar tales pruebas, pero no las realizaremos si Estados Unidos se abstiene de tales medidas".

La Admiistración Biden no ha realizado ningún ensayo de armas nucleares desde 1992 y no hay indicios de que tenga intención de hacerlo. Tanto Washington como Moscú firmaron, pero no ratificaron, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, que prohíbe cualquier detonación de armas nucleares con fines de ensayo.

En declaraciones a la revista norteamericana Newsweek, Mark Galeotti, miembro asociado senior del Royal United Services Institute, dijo: "Esta noción de que un estado no nuclear que está siendo apoyado y respaldado por un estado nuclear podría desencadenar una respuesta nuclear es una forma bastante transparente de decir: 'Si Ucrania lanza algún tipo de ofensiva importante en esas circunstancias, nos reservamos el derecho de poder responder con armas nucleares'".

El 28 de septiembre pasado, en su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Washington y Londres "ya han preparado a Europa para lanzarse a una aventura suicida", destacando lo que llamó la "inutilidad y el peligro de la idea misma de luchar hasta la victoria con una potencia nuclear como Rusia".

En julio, Estados Unidos anunció que planea desplegar misiles de largo alcance en Alemania a partir de 2026, incluidos SM-6, Tomahawks y armas hipersónicas en desarrollo "que tienen un alcance significativamente mayor que los actuales misiles terrestres en Europa".

Las fuerzas rusas han seguido realizando avances lentos y costosos en la región oriental de Donbass en Ucrania, y ahora controlan el 98,8% de la provincia de Luhansk al 3 de octubre, según Angelica Evans, investigadora sobre Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos.