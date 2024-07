Rusia bombardea a uno de sus aliados clave en Europa

Rusia ha puesto al aliado más fiel de Putin en el objetivo. De acuerdo con el portal de noticias Iltalehti, que a su vez se hace eco de las informaciones difundidas en Belaruski Gayun, un canal de Telegram en el que se publica valiosa información militar, el Kremlin ha ordenado lanzar esta semana hasta 4 aviones no tripulados (drones) sobre Bielorrusia.

El último ataque del que se tiene constancia, explica el citado medio, habría tenido lugar el pasado martes 16 de julio, cuando se disparó en dirección hacia Bielorrusia un dron kamikaze tipo Shahed que acabó estrellándose en la región de Gómel, al sureste del país que preside Aleksandr Lukashenko desde hace 30 años.

No es la primera vez que un dron ruso penetra en el espacio aéreo bielorruso. Ya se había observado en Bielorrusia algún que otro avión no tripulado, supuestamente con fines de reconocimiento. Pero en esta ocasión, según el grupo de Telegram, esta última explosión no solo confirma que no se trataba de un avión de reconocimiento sino que, dicen que con casi toda probabilidad, formaba parte de un ataque dirigido a Ucrania.

Además de la entrada en Bielorrusia de este último dron procedente de Rusia, entre el 11 y el 16 de julio, hasta tres aviones no tripulados rusos han entrado en el espacio aéreo de la región bielorrusa de Homeli. De acuerdo con el citado medio, Minsk respondió a todas estas incursiones con el envío de aviones de combate y helicópteros a la frontera.

Un experto militar consultado por el portal de noticias finlandés asegura que la caída de los drones rusos en suelo bielorruso ha podido deberse a un error técnico del aparato o a los efectos de una interferencia electrónica lanzada desde Ucrania. Sin embargo, también apunta la idea de que estos ataques con dron los haya programado Rusia para provocar a Bielorrusia, crear un casus belli y justificar una mayor intervención militar en la región.