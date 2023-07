Rusia incumple el plan de buenas prácticas con un miembro de la OTAN

Rusia notificó a Bulgaria el establecimiento de una zona de alerta temporal en el Mar Negro, que incluye parte de la zona económica exclusiva del país balcánico miembro de la OTAN, debido a inminentes ejercicios militares, confirmaron hoy a EFE fuentes del ministerio búlgaro de Defensa.

"No hay motivo de preocupación y los ejercicios se llevarán a cabo lejos de las aguas territoriales de nuestro país. Aunque estas acciones no representan una violación formal de las normas legales internacionales, no se consideran buenas prácticas", informó a EFE una portavoz ministerial, que agregó que el país y sus aliados "continúan sus actividades regulares de vigilancia reforzada en la zona de responsabilidad de la OTAN".

La noticia llega tras un comunicado de la Alianza en la que se señala que "la nueva área de advertencia de Rusia en el Mar Negro, dentro de la zona económica exclusiva de Bulgaria, ha creado nuevos riesgos de errores de cálculo y escalada, así como serios impedimentos a la libertad de navegación".

Cancelación del pacto del grano de Rusia

La OTAN ha condenado el comportamiento "peligroso" de Rusia en el Mar Negro y los intentos rusos de bloquear las exportaciones de cereales de Ucrania tras la retirada de Moscú la semana pasada del acuerdo alcanzado el verano de 2022 que permitía a Ucrania exportar cereales desde sus puertos.

Según declaró hoy ante periodistas el viceministro de Defensa búlgaro, el general en la reserva Atanas Zapryanov, esas maniobras forman parte de los intentos de Rusia de bloquear las exportaciones de cereales de Ucrania, y agregó además que la parte rusa no ha especificado la duración de los ejercicios.