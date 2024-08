Rusia lleva en secreto a sus soldados al matadero

Russian Ministry of Defense / Handout/Anadolu via Getty Images

Ucrania tomó al mundo por sorpresa cuando atacó la región fronteriza rusa de Kursk la semana pasada. Sin embargo, un legislador ruso ha revelado que el ejército de Rusia conocía los planes sobre la incursión un mes antes de que ocurriera, según ha informado el medio Business Insider.

"Desde arriba llegó la orden de no entrar en pánico, y que los de arriba saben más", dijo Andrey Gurulyov, miembro de la Duma Estatal y general retirado, al experto militar Vladislav Shurygin en una entrevista televisada que se emitió el pasado jueves, según una traducción de The New York Times.

Gurulyov afirmó que los militares rusos fueron informados de los planes de Ucrania para Kursk hace aproximadamente un mes. Además, el exoficial agregó que el liderazgo militar recibió un informe de inteligencia advirtiendo sobre el inminente ataque ucraniano.

La incursión ucraniana se ha saldado por ahora con la toma del control por parte de Ucrania de 74 localidades de ese territorio de la Federación de Rusia, según las autoridades del país de Volodímir Zelenski, cuyas informaciones ponen en duda este miércoles analistas militares que observan la situación del conflicto.

El propio Zelenski, tras hablar con el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, informó a través de su cuenta de la red social Facebook de que un total de 74 localidades rusas están bajo control de Ucrania, según recogió la agencia Ukrinform en la noche del martes.

"A pesar de los difíciles e intensos combates, el avance de nuestras fuerzas en la región de Kursk continúa", escribió Zelenski. Según el jefe de Estado ucraniano, en esas zonas controladas por el Ejército de Ucrania se desarrollan en la actualidad "inspecciones", "medidas de estabilización" y se trabaja para tomar "decisiones humanitarias", según Ukrinform.

Sin embargo, desde el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), organización que sigue de cerca la evolución de la invasión rusa y la defensa de Ucrania, se pone en duda que las fuerzas ucranianas controlen todo el territorio que Kiev ha dicho tener bajo control y que se ha estimado en unos 1.000 kilómetros cuadrados.

"No está claro si Zelenski quería decir que las fuerzas ucranianas están operando en 74 asentamientos o si se refería a otro tipo de unidades administrativas geográficas", según el último informe sobre la situación del ISW, un texto publicado el martes pero que recoge este miércoles la prensa ucraniana.