Saltan los disparos al hallar un dron ruso sobrevolando el lugar de la reunión de Starmer y Zelenski

El fuego ha estallado este jueves en Kiev mientras el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reunía con Volodímir Zelenski. El palacio presidencial de la capital ucraniana, donde los dos mandatarios se encontraban ofreciendo en una rueda de prensa, ha resonado con fuertes estruendos mientras las defensas aéreas intentaban derribar un dron.

Según el diario británico The Guardian, el avión no tripulado, "posiblemente ruso", "se podía escuchar zumbando sobre el Palacio Mariinski". Aunque de momento no se sabe "si el dron fue derribado con éxito". El ataque se ha producido en la primera visita de Starmer a Ucrania como primer ministro. "Los dos países firmarán un acuerdo de asociación para profundizar la relación de defensa existente, y ofrecerá más asistencia militar a Kiev".

"Se espera que el mandatario británico discuta qué garantías de seguridad puede ofrecer el Reino Unido a Kiev, incluida la posibilidad de que las fuerzas británicas formen parte de una fuerza de mantenimiento de paz de posguerra", han anunciado en el momento del ataque.

"La ambición de Putin de arrebatar Ucrania a sus socios más cercanos ha sido un fracaso estratégico monumental. En cambio, estamos más cerca que nunca, y esta asociación llevará esa amistad al siguiente nivel", ha afirmado el primer ministro en unas declaraciones recogidas por el medio. La publicación asume que "aún no está claro" si Estados Unidos comparte el "compromiso sólido del Reino Unido". "Trump culpó recientemente a Joe Biden por el conflicto, haciéndose eco de la retórica del Kremlin".

La visita de Starmer se ha producido después de la reunión entre el presidente electo Trump y el francés, Enmanuel Macron, sobre la deriva de la guerra en Ucrania. De momento, el primer ministro ha anunciado un nuevo paquete de ayudas valorado en 40 millones de libras esterlinas (47.000 millones de euros).

"La financiación se destinará a empresas que apoyan la economía verde y a grupos marginales, como mujeres y veteranos". Además, esta cantidad se suma a los 12.800 millones de libras (15.000 millones de euros) que el Reino Unido ya ha dado a Ucrania.

"No se trata solo del aquí y ahora, sino también de una inversión en nuestros dos países para el próximo siglo, reuniendo el desarrollo tecnológico, los avances científicos y los intercambios culturales, y aprovechando la fenomenal innovación mostrada por Ucrania en los últimos años para las generaciones venideras", ha concluido Starmer.