Se filtra la llamada inesperada del Kremlin a EEUU: "Una advertencia muy seria"

via Associated Press

Se filtra la llamada inesperada del Kremlin a EEUU. El medio norteamericano The New York Times ha informado de que hace unas semanas sonó el teléfono en el Pentágono. Se trataba del Gobierno de Vladimir Putin.

Según ha confirmado al citado medio un interlocutor, el ministro de Defensa ruso, Andréi Belousov, necesitaba "hablar urgentemente con el Secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, sobre la supuesta operación ucraniana".

The New York Times asegura que lo que ha pasado sigue siendo "un misterio". Lloyd Austin llamó a Kiev y advirtió al Gobierno de Volodimir Zelenski de que no hiciera lo que tenía pensado.

"Si estás pensando en hacer algo así, no lo hagas", aseguró el Secretario de Defensa norteamericano a Kiev. "Belousov llamó para advertir: los rusos habían descubierto una operación secreta ucraniana contra Rusia, que creían que contaba con la bendición de los estadounidenses", explica el citado medio.

Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, citado por TASS, reaccionó a las informaciones sobre la conversación y aseguró que envió el pasado 12 de julio al jefe del Pentágono "una advertencia muy seria" sobre una posible escalada incontrolada tras las acciones de Kiev y Washington.

La llamada se produjo por iniciativa rusa, según confirmó el Ministerio de Defensa de Rusia, con motivo, ha dicho, de reducir el riesgo de una posible escalada de las tensiones, así como "prevenir amenazas a la seguridad".

El pasado 25 de junio se produjo la primera llamada telefónica entre ambos desde que Belousov fuera nombrado nuevo ministro de Defensa a mediados de mayo.