Ucrania asesta un gran golpe en la guerra

Ucrania comienza a cosechar éxitos en el campo de batalla. Estas primeras jornadas de contraofensiva parecen estar dando alegrías al ejército ucraniano, que comienza a ganar terreno a las tropas rusas en zonas especialmente significativas.

Segú informan desde Kiev, Ucrania ha recuperado el mando de Piatijatki, una pequeña ciudad al sur de Zaporiyia que se encontraba bajo control ruso aunque continúa siendo un bastión en disputa donde los combates se suceden.

Esta 'victoria' se suma a la conseguida durante la pasada semana, cuando fuentes de la administración ucraniana aseguraron que su ejército había recuperado 100 kilómetros de territorio al este de Donetsk. Estos pequeños triunfos se antojan vitales para las tropas ucranianas, cuyo próximo objetivo será la ciudad de Zherebianki.

Contraofensiva exitosa

Por su parte, la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Mailar, ha afirmado desde Kiev que se están produciendo "éxitos tácticos" en los frentes donde se han iniciado contraataques.

"En prácticamente todos los sectores en los que están atacando nuestras unidades en el sur han logrado éxitos tácticos. Están avanzando gradualmente. En este momento el avance es de hasta dos kilómetros en cada dirección, afirmó en su cuenta de Telegram.

Este "éxito parcial" se ha logrado a pesar de la "superioridad aérea y de artillería del enemigo", como ha reconocido la viceministra Mailar. Por otro lado, ha defendido que "en las direcciones en las que estamos a la defensiva no se ha perdido ni una sola posición y el enemigo no ha podido avanzar".

Por último, en el foco central del conflicto en los últimos meses, Bajmut, "la intensidad general de las hostilidades ha disminuido un poco", aseguran fuentes ucranianas, que también se muestran cautos pero esperanzados en poder "Desplazar gradualmente al enemigo de los accesos a Bajmut".

Bielorrusia, el comodín de Rusia

Pese a los malos resultados obtenidos en los últimos días, Rusia mantiene su particular as bajo la manga como es Bielorrusia, donde ya ha comenzado el trasiego y envío de armas nucleares procedentes de Moscú, algo que Biden ha tildado de "totalmente irresponsable" aunque el propio Putin aseguró hace dos días que "no ve necesidad de usarlo" si todo se mantiene como ahora.

Durante el Foro Económico celebrado en San Petersburgo esta semana, Vladimir Putin se mostró muy contundente, al asegurar que esas armas solo se utilizarán como respuesta a una posible "amenaza a la integridad, independencia, soberanía y existencia del Estado ruso".