Ucrania pide a Occidente cruzar la línea roja cuanto antes para responder al último movimiento de Rusia

Una serie de imágenes tomadas con drones por el ejército ucraniano y publicadas en sus redes sociales y canales de mensajería muestran lo que parecen ser cadáveres en una zona civil en la asediada ciudad oriental de Toretsk, que ha sido objeto de intensos bombardeos rusos en los últimos días. Supuestamente, decía Moscú, la zona había sido tomada.

Los ataques en la región de Donetsk, devastada por la guerra, han provocado un esfuerzo de evacuación intensificado por parte de los servicios de rescate ucranianos.

Los funcionarios locales dijeron a la agencia AP que también se han utilizado poderosas bombas deslizantes rusas en la ciudad, el último punto de inflamación del frente oriental, mientras los ataques rusos continúan poniendo a la defensiva a las unidades ucranianas de primera línea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado de que Rusia había lanzado más de 800 bombas deslizantes en Ucrania sólo la semana pasada. Y ese dato le sirve, por enésima vez, para pedir un esfuerzo mayor a sus aliados en la protección de su territorio. "Ucrania necesita los medios necesarios para destruir a los portadores de estas bombas, incluidos los aviones de combate rusos, dondequiera que se encuentren. Este paso es esencial", escribió en una publicación en sus redes.

Las bombas planeadoras son pesadas, de la era soviética, equipadas con sistemas de guía de precisión y lanzadas desde aviones que vuelan fuera del alcance de las defensas aéreas. Las bombas pesan más de una tonelada y hacen añicos los objetivos, dejando un enorme cráter.

"Da mucho miedo"

Los rescatistas de la policía en Toretsk que ayudaron a los residentes mayores a salir de sus casas daban cuenta de los enormes daños y complicaciones, mientras sacaban a una mujer de su cama y colocándola en una camilla. "Es una situación terrible, porque durante tres días no pudimos evacuar", explicó Oksana Zharko, de 48 años, a The Associated Press mientras salía de la ciudad en una camioneta de la policía con familiares y un gato en una caja de plástico. "Ayer hubo un ataque y nuestra casa fue destruida, muy fuerte, ya no quedan paredes. Todos están estresados, emocionados, llorando. Da mucho miedo".

Los ataques rusos en las últimas semanas se han centrado en la ciudad de Chasiv Yar, más al norte, mientras los comandantes ucranianos en el área dicen que sus recursos siguen limitados, en gran parte gracias a una brecha de meses en la asistencia militar de Estados Unidos. Ucrania todavía está luchando por estabilizar partes de su línea del frente después de que la Casa Blanca aprobara en abril la asistencia militar que necesitaba desesperadamente.

Zelenski pidió a los países que ayudan a Ucrania que relajen aún más las restricciones sobre el uso de armas occidentales para atacar objetivos militares dentro de Rusia. "Se necesitan decisiones claras para ayudar a proteger a nuestra gente", afirmó. “Los ataques de largo alcance y la defensa aérea moderna son la base para detener el terrorismo ruso diario. Agradezco a todos nuestros socios que entiendan esto”.

Horas después de que Zelenski hablara, funcionarios ucranianos dijeron que bombas deslizantes rusas habían impactado cerca de un almacén postal en Jarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste, matando a un empleado e hiriendo a nueve personas, incluido un bebé de ocho meses.

Según un comunicado de Nova Poshta, la empresa privada de correos y mensajería que gestiona el lugar, la huelga incendió al menos siete camiones de reparto y dañó al menos otros tres y el propio almacén. Como resultado, un conductor murió. Al menos nueve personas seguían atrapadas bajo los escombros en llamas y los equipos de rescate estaban peinando el lugar el domingo por la noche, dijo el gobernador regional Oleh Syniehubov en Telegram.

Menos de un día antes, misiles rusos impactaron una ciudad en el sur de Ucrania, matando a siete civiles, incluidos niños, e hiriendo a decenas, informaron las autoridades locales.

Los funcionarios ucranianos publicaron fotografías de cuerpos tendidos bajo mantas de picnic en un parque de Vilniansk y de profundos cráteres en la tierra ennegrecida junto a los restos carbonizados y retorcidos de un edificio.

Al menos 38 personas resultaron heridas en el ataque del sábado por la noche, dijeron las autoridades, que declararon día de luto el domingo. Vilniansk está en la región de Zaporizhzhia, a menos de 30 kilómetros de la capital local y al norte de las líneas del frente, mientras las fuerzas rusas continúan ocupando parte de la provincia.

Los funcionarios designados por Rusia en Donetsk, que está parcialmente ocupada y anexada ilegalmente por Moscú, dijeron que los bombardeos ucranianos del domingo hirieron a un niño de 4 años y a una niña de 15 años. Según el Ministerio de Emergencias de Rusia, cuatro miembros de su personal también fueron bombardeados el domingo cuando intentaban apagar un incendio en la capital local ocupada por el Kremlin, también llamada Donetsk.

El Ministerio de Defensa ruso informó el domingo que sus fuerzas derribaron durante la noche tres docenas de drones ucranianos en seis regiones del suroeste de Rusia. Más tarde dijo que un total de 72 fueron derribados el sábado y durante la noche.

Los escombros de un dron cayeron sobre una aldea en la región de Kursk, rompiendo ventanas y dañando techos y cercas, según una publicación en Telegram del gobernador regional Aleksey Smirnov.