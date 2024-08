Un experto en estrategia advierte que los rusos están repitiendo el grave error de la Segunda Guerra Mundial

El experto estadounidense Brandon J.Weichert, ha advertido que el Su-35 ruso no ha cumplido con las expectativas desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania en el año 2022. El motivo principal no es tanto el modelo- que es considerado por el experto como un gran avión de combate- si no más bien la altura a la que vuelan sus pilotos, demasiado baja.

Tal y como explica J.Weichert, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados realizaban prácticas similares a las que están cometiendo los aviadores rusos actualmente, volando a altitudes más bajas de lo normal para así poder lanzar las bombas con mayor precisión. Sin embargo, volar más cerca del suelo conlleva algunos riesgos, como otorgar mayor ventaja al enemigo para alcanzar los aviones o tener que pilotar a una velocidad menor.

Ahora, los rusos parecen estar realizando la misma técnica, aunque no por necesidad, sino que lo hacen obligados por el enemigo debido, entre otras cosas, a las baterías de misiles Anti-Target Radar [PATRIOT] o a los sistemas de defensa aérea como NASAMS, IRIS-T o el S-300.

La estrategia ucraniana

Aunque la estrategia rusa de volar bajo puede ser efectiva para reducir las probabilidades de ser detectados por el enemigo, como se ha mencionado antes, esta técnica implica ciertos riesgos, como una mayor exposición a la artillería antiaérea terrestre y los sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS). Por ello, Ucrania ha sabido contrarrestar con gran eficacia sus aviones de combate.

A pesar de ello, no significa que el Su-35 sea un mal avión de combate, sino que no puede funcionar bien de acuerdo a sus funcionalidades. Desde el inicio del conflicto los ucranianos han logrado derribar varias variantes de esta aeronave y por lo que parece no tienen la intención de detenerse.