Un experto en guerra predice problemas "devastadores" inminentes para Putin

El jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christoph Heusgen, ha manifestado su preocupación sobre el futuro de Rusia y su economía, por lo que supone que el Gobierno de Vladimir Putin haya iniciado su conversión hacia una economía de guerra. Heusgen, en una entrevista recogida por el canal alemán de televisión N-TV, afirmó que esa transición tendrá consecuencias "económicamente devastadoras" a largo plazo para los rusos y sus empresas, lo que podría ser una buena oportunidad para que firmar la paz. "Putin tendrá grandes problemas a largo plazo. Rusia no lo soportará", asegura el que fuera asesor de seguridad de la canciller Angela Merkel.

Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, Rusia ha destinado una parte significativa de su presupuesto a la producción de armamento. Este año, el Kremlin gastará alrededor de 110 mil millones de euros en cuestiones de defensa, además de otros 34 mil millones en materia de seguridad nacional. En total, el 38,6% de todos los gastos que Rusia destinará a equipamiento militar se dirigen al Ejército, lo que representa un 8% del PIB del país.

Gracias a la economía de guerra, Rusia está experimentando un crecimiento económico, de hecho, se calcula que despedirá 2024 con una subida del 2,8%. Sin embargo, el primer vicepresidente, Denis Manturow, explicó que esta expansión económica depende en gran medida de la producción militar. "Hoy en día, la industria militar es la locomotora de la economía rusa", dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), celebrado el pasado 27 de junio.

No obstante, los economistas rusos también advierten de los riesgos que tiene este tipo de estrategia. Alexandra Prokopenko, ex asesora del Banco Central Ruso, señaló que la apuesta por la industria militar no es sostenible a medio plazo porque "requiere cada vez de más inversiones y necesita una demanda constante". Como la demanda, hoy en día, proviene principalmente del propio Ejército ruso, esto implicaría de cara al futuro que el país tenga que mantener un estado de guerra permanente para sostener su economía.

Heusgen, por otra parte, subraya la necesidad de que tanto los Estados Unidos, como la Unión Europea o la OTAN -que celebra su cumbre del 75 aniversario con un fuerte refuerzo de la ayuda a Ucrania- eleven más la presión sobre países como China, India y Turquía, que siguen haciendo negocios con Rusia. "Así es como se prolonga la guerra", apunta el asesor de seguridad alemán.

El diplomático alemán advierte que es crucial demostrarle a Vladimir Putin que no puede ganar esta guerra a largo plazo. "Tenemos que demostrar que está equivocado", señalaba Heusgen, recordando las estrategias que se siguieron durante la Guerra Fría. "Todos los días mueren soldados rusos. Tarde o temprano, la gente de Moscú y San Petersburgo también debería de notarlo", concluye el jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich.