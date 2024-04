Un gobernador ruso abandona a su población ante los drones ucranianos

Mykola Tys / Global Images Ukraine via Getty Images

Sálvese quien pueda. Es lo que ha dicho a su población un gobernador ruso, que ha advertido a los residentes de su región, afectada por los ataques ucranianos, de que las defensas aéreas tal vez no puedan protegerlos de futuros ataques.

Desde el inicio de su invasión a gran escala, en febrero de 2022, Moscú ha sido golpeada por ataques con drones ucranianos que han llegado hasta a Moscú, así como a depósitos y almacenes de municiones y petróleo en todo el país, relacionados con el esfuerzo bélico. Las autoridades rusas culpan a Kiev por los ataques, de los que su Gobierno rara vez se atribuye la responsabilidad. Esos ataques se están profundizando, por poderío de daño y por kilómetros de penetración en suelo ruso.

En el último incidente, un ataque con drones contra la república rusa de Tartaristán, el martes, supuestamente afectó áreas industriales que producen drones Shahed de diseño iraní que Moscú utiliza ampliamente en su invasión.

En respuesta a los ataques, el jefe de la región, Rustam Minnikhanov, pareció sugerir que el sistema que normalmente protege contra amenazas aéreas podría no ayudarles. "No se debe esperar que la defensa antimisiles funcione; resuelve otras tareas", dijo en comentarios informados por Radio Free Europe, sin especificar cuáles son las otras tareas.

"Tenemos que decidir por nuestra cuenta, cada empresa, cada municipio, cada ciudad", añadió. "El Todopoderoso nos ha dado una oportunidad - dijo - despierten, muchachos, nadie nos protegerá excepto nosotros mismos".

El video compartido en los canales de Telegram parece mostrar el momento en que un dispositivo provocó una enorme bola de fuego en Yelabuga, a unos mil kilómetros de Moscú, la capital de la Federación. Un complejo de albergues construido para empleados de la zona económica especial y estudiantes de la universidad local resultó dañado. Se encuentra a varios cientos de metros de un taller de montaje de drones.

También se informó de una huelga en una unidad de refinación de petróleo en Nizhnekamsk . Su capacidad anual de ocho millones de toneladas de petróleo representa el 2,6% de la capacidad total anual de refinación de Rusia. Los objetivos petroleros en Rusia se han visto duramente afectados en los últimos meses.

El portavoz de la inteligencia ucraniana, Andriy Yusov, dijo a Radio Liberty que no se utilizaron armas de fabricación extranjera durante los ataques, sin reivindicar directamente la responsabilidad por los mismos. Las autoridades de Tartaristán insistieron en que los ataques no provocaron daños graves y que los procesos tecnológicos de las empresas no se vieron afectados, aunque hubo víctimas, y se informó que 14 personas resultaron heridas. Sostiene que son civiles.

El medio independiente en ruso Verstka dijo que los últimos ataques con aviones no tripulados significaron que el territorio potencialmente vulnerable en Rusia se ha expandido de 195.000 kilómetros cuadrados a 1.350.000 kilómetros cuadrados. Esta área tiene más de 520.000 millas cuadradas, casi el tamaño de Alaska, y consta de siete ciudades que tienen una población de más de un millón de personas.