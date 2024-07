Un muerto y estatuas de Chávez derribadas: así están las cosas en Venezuela

Las últimas horas han sido muy tensas en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos y balas de goma contra personas que protestaban por el controvertido resultado de las elecciones del domingo. Miles de ciudadanos llegaron al centro de Caracas el lunes por la noche, algunos caminando muchos kilómetros desde los barrios marginales de las montañas que rodean la ciudad, hacia el palacio presidencial.

Tras avanzar unos 10 kilómetros por el este de la capital venezolana, miles de manifestantes llegaron a un punto cercano a la autopista principal, donde efectivos de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana impidieron la continuación de la ola.

Su meta era protestar después de que el actual presidente, el chavista Nicolás Maduro, proclamara su victoria con el 51,2 % de los votos y diese por iniciado su tercer mandato consecutivo. La oposición ha cuestionado la declaración de Maduro como fraudulenta, diciendo que su candidato Edmundo González ganó de manera convincente con el 73,2% de los votos.

Las protestas no sólo cuajaron en Caracas. También en al menos una veintena de ciudades del país. Las informaciones son confusas a esta hora, pero parece confirmada la muerte de un manifestante en Maracay. Hay medios locales que hablan de un posible segundo fallecido en Yaracuy, aunque otros indican que la persona afectada está grave.

En el país, trasnochado por el tardío anuncio del primer boletín, las manifestaciones comenzaron después del mediodía, sobre todo, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara presidente a Maduro. La líder antichavista María Corina Machado, principal valedora de González Urrutia, expresó que fueron "expresiones espontáneas y legítimas" de un pueblo negado a que "se le robe el futuro", frente a "un régimen ilegítimo".

En Caracas, los ciudadanos coreaban consignas como "Se ve, se siente, Edmundo presidente", "Maduro no te queremos" y "No quiero bonos, no quiero CLAP (programa de distribución de alimentos subsidiados), lo que yo quiero es que se vaya Nicolás", entre otras. Varias personas dijeron a EFE que las autoridades les han "robado las elecciones", motivo por el que decidieron salir de sus casas a manifestar su descontento.

"Estamos reclamando nuestros derechos, las elecciones fueron ganadas por Edmundo González, conjuntamente con María Corina Machado, y resulta que nos han robado las elecciones una vez más en el país. Ya estamos cansados de eso. Tenemos hijos, tenemos nietos, muchachos que están estudiando, esos muchachos nunca van a salir adelante con este Gobierno", dijo un hombre de la tercera edad.

EFE constató que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y de la Policía Nacional Bolivariana usaron gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra los manifestantes que protestaban pacíficamente en una zona de Caracas hasta la llegada de los efectivos, y detuvieron a una veintena de ellos.

Durante la jornada, además, al menos cuatro estatuas del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) fueron derribadas.

Maduro, por su parte, denunció hechos "criminales" y "terroristas" de los que responsabilizó a la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y aseguró que han sido detenidas decenas de personas involucradas en estas acciones, que incluyeron -señaló- agresiones a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De acuerdo con el Gobierno, al menos 23 militares resultaron heridos.

Las "pruebas de la victoria"

González Urrutia prometió a los venezolanos que "la voluntad expresada ayer (domingo) a través de su voto" la harán "respetar", pues "ese es el único camino hacia la paz".

"Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible", dijo el exembajador, quien agradeció a la comunidad internacional su solidaridad y apoyo.

En este sentido, Machado aseguró que la oposición mayoritaria logró obtener el 73 % de las actas emitidas en las presidenciales, que dan -aseveró- la victoria a González Urrutia, con una diferencia "apabullante", contrario a lo anunciado por el CNE.

La exdiputada indicó que, de acuerdo con el porcentaje de actas del que disponen, Maduro obtuvo 2.759.256 votos, mientras que González Urrutia 6.275.182, y "faltan".

Respaldo y cuestionamiento internacional

Mientras Maduro recibía felicitaciones de países como Rusia, China, Irán, Serbia, Nicaragua y Cuba, los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados.

En respuesta, el Gobierno de Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano".

Asimismo, anunció la suspensión temporal, a partir del miércoles, de vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana.