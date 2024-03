Una casa sueca con un búnker 5 estrellas causa sensación en el mercado inmobiliario

Ante la amenaza de que la guerra en Ucrania vaya a más y se traslade a otros países vecinos, el mercado inmobiliario de Suecia se ha revolucionado con una casa con un búnker de 5 estrellas. Se ubica en Ljungby, en Småland, y se vende por 16 millones de coronas (alrededor de 1.423.488 euros).

Tal y como recoge The Guardian, aunque ahora se trata de una vivienda privada este edificio era antes una escuela. Está rodeada de tierras de cultivo y aunque no parece nada del otro mundo, en su interior hay un búnker privado que no tiene nada que envidiar a la propia casa.

Consta de 490 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con cocina, bar, dormitorio, baño, ventilación con filtro de carbón y planta eléctrica. Fue construido en 1970 como puesto de mando de defensa civil y está diseñado para poder resistir el impacto directo de una bomba aérea de 500 kilos.

El búnker tiene un bar en el interior. Josefine Stenersen/The Guardian

Ante el lujo de este espacio de defensa, mucha gente se ha vuelto 'loca' al verlo en un portal de venta inmobiliario. "Son muy pocos los que han pensado en esto antes. Probablemente pensaron y buscaron en Google 'refugios privados' y de repente aparece este: ni siquiera tienen que construirlo", asegura Micael Steneland, agente inmobiliario, a The Guardian.

Búsqueda de refugios ante la amenaza de Putin

La búsqueda de lugares seguros en Europa repuntó tras las palabras de Putin ante las declaraciones de Macron planteando la posibilidad de enviar efectivos a la guerra. El líder ruso dijo que los países de la OTAN corrían el riesgo de provocar una guerra nuclear si enviaban tropas a Ucrania.

Sin embargo, el afán de los suecos por encontrar refugios en el país viene de antes: concretamente desde el inicio de la invasión de Ucrania.