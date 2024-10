Zelenski da el primer paso para el fin de la guerra

OLIVIER MATTHYS / Pool via REUTERS

El fin de los ataques aéreos de Rusia contra la infraestructura esencial ucraniana podría proporcionar un punto de partida para las negociaciones para poner fin a la guerra, lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2022. No lo dicen los analistas, lo dice el propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El mandatario ha expuesto ante la prensa que "obtener un resultado" en la suspensión de los continuos ataques rusos a buques de carga y de transporte de energía podría indicar que Moscú "puede estar listo para poner fin a la guerra", informan los medios nacionales.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Putin, u "operación militar especial" como la llama el Kremlin, Rusia ha atacado la infraestructura energética ucraniana con misiles y drones. Ucrania se prepara para otro duro invierno después de que Moscú destruyera las centrales térmicas que generan energía.

En ataques de los que a menudo no se atribuye la responsabilidad inmediatamente, Ucrania también ha atacado con éxito instalaciones petroleras rusas con aviones no tripulados que han obstaculizado la maquinaria de guerra de Moscú.

Sin embargo, Zelenski dijo en Kiev que, si ambas partes ponen fin a sus ataques a la infraestructura energética, esto podría allanar el camino para reducir la escalada del conflicto.

"Durante la primera cumbre (por la paz) vimos que podría haber una decisión sobre la seguridad energética", dijo a los periodistas, según el periódico británico Financial Times. "En otras palabras: no atacamos sus infraestructuras energéticas; ellos no atacan las nuestras. ¿Podría esto llevar al fin de la fase caliente de la guerra? Creo que sí".

Este mes, Zelenski presentó su "plan de victoria" de cinco puntos, primero a Estados Unidos, que incluye un impulso para que Kiev se una finalmente a la OTAN, así como más garantías de seguridad para asegurar que Rusia no vuelva a atacar. También incluye tres áreas clasificadas que se compartieron con los aliados.

Sin embargo, el presidente ucraniano enfrenta una presión cada vez mayor para encontrar un final negociado a la guerra, especialmente si el ex presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca, ya que el candidato republicano ha puesto en duda el continuo apoyo de Estados Unidos a Kiev.

Zelenski dijo el martes que la disposición de Rusia a negociar depende de lo que ocurra en las elecciones estadounidenses y que espera una "reacción más positiva" en los comicios del 5 de noviembre. "No porque vaya a haber un nuevo presidente", añadió, "sino porque, en este momento, el foco de Estados Unidos está en las elecciones".

El miércoles, la oficina del mandatario dijo que el presidente había encargado a las autoridades elaborar un plan de acción para ayudar a Ucrania a resistir la guerra, informó The Kyiv Independent. La publicación en línea agregó que una fuente anónima de la oficina presidencial dijo que el plan abordaría cuestiones militares, políticas y económicas, así como decisiones sobre aplicación de la ley. Se dará a conocer, supuestamente, a finales de año.