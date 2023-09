Zelenski insta al mundo a enfrentarse a Putin: "Nos lleva a una Tercera Guerra Mundial"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha concedido una entrevista al programa 60 minutos de la cadena norteamericana de televisión CBS, en la que ha enfatizado la necesidad que tiene la comunidad internacional de no olvidarse de la invasión que sufre su país, que llega a los 19 meses ya, y de enfrentarse a su ideólogo, Vladimir Putin.

"Hay naciones con miles de millones de habitantes que deberían decirle que las medidas que usted [Putin] está tomando están conduciendo a una Tercera Guerra Mundial", advirtió el mandatario. Esta andanada será también el eje de su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que este martes comienza en Nueva York y a la que asiste Zelenski por primera vez desde que comenzó la "operación militar especial" del Kremlin. Defiende que "no podemos cambiar a Putin" y hasta "la sociedad rusa ha perdido el respeto del mundo". "Lo eligieron y lo reeligieron y levantaron a un segundo Hitler. Ellos hicieron esto. No podemos retroceder en el tiempo. Pero podemos detenerlo aquí", reclama.

Zelenski defendió en la entrevista que si las naciones occidentales proporcionan a Ucrania armas avanzadas, su país podrá expulsar a las tropas rusas mucho más rápido. Ahora se prepara para un largo conflicto, mientras el líder ruso espera que los aliados occidentales de Ucrania pierdan interés en apoyar la guerra. Es lo que, dice, no puede pasar. "Si Ucrania cae, ¿qué pasará dentro de 10 años? Piénselo. Si [los rusos] llegan a Polonia, ¿qué sigue? ¿Una Tercera Guerra Mundial?", ha insistido.

Zelenski insistió: "Estamos defendiendo los valores de todo el mundo. Y son los ucranianos que están pagando el precio más alto. Estamos realmente luchando por nuestra libertad, estamos muriendo. No somos ficción, no somos un libro. Estamos luchando de verdad con un estado nuclear que amenaza con destruir el mundo".

Países como Estados Unidos ya le han aportado 70.000 millones de dólares para combatir a Rusia. Sobre si ese flujo seguirá, el presidente lo agradeció pero remarcó la idea previa. "Creo que no están apoyando sólo a Ucrania. Si Ucrania cae, Putin seguramente irá más lejos. ¿Qué harán los Estados Unidos de América cuando Putin llegue a los estados bálticos? ¿Cuando llegue a la frontera polaca? Lo hará. Este es un mucho dinero. Tenemos mucha gratitud. ¿Qué más debe hacer Ucrania para que todos puedan medir nuestra enorme gratitud? Estamos muriendo en esta guerra".

Avisa Zelenski, también, de que el Kremlin intentará relanzar la amenaza nuclear para que sobre todo Washington no se impliquen más en la guerra, avivando la inestabilidad en EEUU y Europa. "Creo que seguirá amenazando", dijo. "Está esperando que Estados Unidos se vuelva menos estable. Cree que eso sucederá durante las elecciones estadounidenses. Buscará inestabilidad en Europa y EEUU. Aprovechará el riesgo de utilizar armas nucleares para alimentar esa [inestabilidad]".

La incertidumbre en torno a las próximas elecciones presidenciales de EEUU en 2024 preocupa al exactor. Aunque dice que no ha recibido ayuda militar lo suficientemente rápido, ha agradecido el apoyo del presidente Biden, y ahora está por ver si va a más y qué proponen los republicanos, que muy posiblemente acaben estados representados de nuevo por Donald Trump.

¿Qué pasa con la ofensiva?

Y sobre el avance de la ofensiva de reconquista, se niega a asumir que va mal o es lenta. Dice que "están avanzando", pero que el duelo es duro, sólo en artillería se disparan 40.000 proyectiles al día en esta contienda, dice. "La guerra con drones también ha frenado el progreso" ruso.

"Es una situación difícil. Seré completamente honesto con usted. Tenemos la iniciativa. Esto es una ventaja", dijo en la CBS. "Detuvimos la ofensiva rusa y pasamos a una contraofensiva. Y a pesar de eso, no es muy rápida. Es importante que avancemos todos los días y liberemos territorio". "Necesitamos liberar nuestro territorio tanto como sea posible y avanzar (...). No debemos darle un respiro a Putin".

"Ustedes saben que utilizamos las armas de nuestros socios sólo en el territorio de Ucrania", dijo Zelenski. "Y esto es cierto, pero estas no son misiones punitivas, como las que llevan a cabo matando a civiles. Rusia necesita saber que dondequiera que esté, sea cual sea el lugar que utilice para lanzar misiles para atacar a Ucrania, Ucrania tiene todo el derecho moral a atacar esos lugares". Nosotros les respondemos diciendo: 'Su cielo no está tan bien protegido como creen'".

Y en referencia a los numerosos objetivos no militares que Rusia ha atacado, la cadena norteamericana preguntó al mandatario qué pensaba que intentaba lograr Putin matando a civiles. "Es para rompernos", dijo. "Y al elegir objetivos civiles, Putin quería lograr exactamente esto: destrozarnos. No se puede confiar en esta persona que se ha abierto camino con acciones tan sangrientas, con todo lo que ha dicho. No se puede confiar en una persona así. porque hace mucho tiempo que no es un ser humano", concluye.

Avances... como que no

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha descartado, por su parte, que vaya a haber avances sobre la guerra de Ucrania en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. "Para ser honestos, no veo en esta Asamblea General las condiciones para un diálogo serio sobre la paz. Creo que las partes están lejos de esta posibilidad en este momento", dijo en una entrevista con el canal oficial de la ONU.

No obstante, Guterres prometió que Naciones Unidas "nunca, nunca", frenará sus esfuerzos para conseguir la paz en Ucrania, una paz que debe ser "justa" y "en consonancia con el derecho internacional", agregó.

El secretario general remarcó además que la guerra por la invasión rusa de Ucrania ha disparado "las tensiones geopolíticas", dificultando que los países se pongan de acuerdo para afrontar retos comunes como la crisis climática o el avance de la inteligencia artificial.

"Lamentablemente, el mundo no está unido para afrontar estos retos. Por eso es tan importante que la guerra de Ucrania acabe, porque es uno de los motivos por los que el mundo no se está uniendo", dijo.

El presidente Zelenski acudirá a la 78 Asamblea General de la ONU, mismo foro en el que participará el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en ausencia del presidente Putin.

Uno de los objetivos de Guterres para la Asamblea General es cerrar un acuerdo para "rescatar" los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), después de que varias agencias de la ONU hayan alertado de que la pandemia y la guerra en Ucrania han frenado su avance en casi todo el mundo.