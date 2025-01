Zelenski niega la condición de Putin para el fin de la guerra: "Es legalmente imposible"

Ucrania nunca reconocerá legalmente los territorios ocupados por Rusia, independientemente de la presión de los aliados. Lo avisa, a las claras, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y lo ha hecho durante una reunión con miembros del Consejo Internacional de Medios en el Foro Económico Mundial en Davos, el 21 de enero. Un foro potente para un mensaje firme.

"Aunque todos los aliados del mundo se unieran, no reconoceríamos legalmente los territorios ocupados. Es imposible", afirmó además. "Hasta que regresemos allí, siempre estarán ocupados por Rusia y no puede ser de otra manera", dijo, según The New Voice of Ukrania.

La prioridad de Ucrania es poner fin a la fase caliente de la guerra, pero esto sólo puede lograrse con fuertes garantías de seguridad, añadió además. Garantías espinosas, como la posibilidad de entrar como socio en la OTAN, y que Washington y Bruselas debaten quién debe aportar.

Apenas horas antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el dictador ruso Vladimir Putin mantuvo una reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmando su voluntad de entablar un "diálogo justo y mutuamente respetuoso" con la nueva administración estadounidense.

Sin embargo, según el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), ninguna negociación conduciría a una paz significativa o duradera mientras "Putin siga comprometido con sus demandas de antes de la guerra" de la capitulación completa de Ucrania y el debilitamiento de la OTAN.