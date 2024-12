Zelenski se planta con la aplicación del artículo 5

En las últimas semanas han sido muchas las voces del gobierno ucraniano las que han solicitado que su entrada en la OTAN se produzca lo más rápido posible ante la más que posible escalada que se producirá en los próximos meses.

Ante esta situación de tensión, el presidente ucraniano se pronunció ante la posibilidad de que, en el caso de Ucrania entre en la OTAN, "el artículo 5 no puede aplicarse a todo el territorio de Ucrania en tiempos de guerra", aseguró el propio Zelenski.

Y es que, en el caso de que Ucrania entre en la Alianza, prevalecería el principio de defensa colectiva de acuerdo con lo recogido en el Artículo 5 de la alianza, algo que obligaría al resto de países a entrar en el conflicto en defensa del país miembro, pero se podría dar el caso de que no se aplicara en los territorios ucranianos que se encuentran en combate activo, tal y como expuso Zelenski el pasado domingo.

"Entendemos que el artículo 5, cuando eres miembro de la OTAN, no puede aplicarse a todo el territorio de Ucrania en tiempos de guerra, ya que los países están en contra de los riesgos de verse arrastrados a la guerra", afirmó Zelenski durante la rueda de prensa conjunta con Antonio Costa, reciente nuevo presidente del Consejo Europeo.

Pese a esta situación, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha aseguró el pasado 29 de noviembre que "creemos que la invitación debería ser extendida en esta etapa". Estas declaraciones, fueron también aprobadas por Zelenski, que instó a poner fin a la "fase caliente" a cambio de entrar en la OTAN, sin incluir inmediatamente a los territorios ocupados.

"Si queremos detener la fase caliente de la guerra, debemos poner rápidamente bajo el paraguas de la OTAN el territorio de Ucrania que tenemos bajo nuestro control. Eso es lo que tenemos que hacer primero, y luego Ucrania podrá recuperar las otras partes de su territorio por la vía diplomática", aseveró el presidente ucraniano.

Pero esta petición no tuvo una buena acogida en el seno de la alianza, que aseguró que "no se puede invitar a la OTAN a una parte del territorio de Ucrania solamente. Esto significaría automáticamente reconocer que todos los demás territorios no sólo están en peligro, sino que además no son ucranianos. Por lo tanto, Ucrania nunca aceptará esto. Si se invita a la OTAN, debe incluir todos los territorios de Ucrania".