La inteligencia ucraniana busca vulnerabilidades en Rusia e identifica los tres grandes temores del Kremlin

Vadym Skibitsky, subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia (HUR) de Ucrania, reveló durante el Foro Stratcom de Kiev 2025 los temores de Rusia respecto a la estabilidad interna del país y la posibilidad de un cambio de régimen, algo que, según él, Ucrania está aprovechando en su lucha contra la Federación Rusa.

Skibitsky señaló tres desafíos clave que enfrentaría Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. "El primero es la desestabilización del régimen y un cambio en el poder", indicó el funcionario ucraniano en su discurso, recogido por The New Voice of Ukraine, aludiendo a las tensiones internas dentro del gobierno ruso.

El segundo desafío, desde su punto de vista, es la "desestabilización dentro del Estado agresor, ya que es un país vasto y multinacional", lo que complica la situación para Rusia, un estado con una estructura diversa y heterogénea.

Finalmente, Skibitsky mencionó que "el tercer desafío es evitar la división o el colapso de la Federación Rusa, preservándola tal como está".

En este sentido, el subjefe de la HUR destacó que Ucrania está utilizando de manera activa estas vulnerabilidades dentro de la estructura rusa como parte de su estrategia. "Lo sabemos y lo tenemos en cuenta", enfatizó, subrayando que las debilidades internas de Rusia son clave en el curso de la guerra.

Esta declaración se suma a las recientes afirmaciones del jefe de espionaje de Ucrania, Kyrylo Budanov, quien el 23 de febrero de 2025, declaró que parte del Kremlin finalmente está reconociendo la magnitud de su error al iniciar la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

"Por primera vez, casi tres años después de la invasión, los principales líderes de Rusia se dieron cuenta del terrible error que cometieron en 2022", sostuvo Budanov, sugiriendo que la invasión no solo ha tenido un alto costo humano y material para Rusia, sino también ha dejado al descubierto las vulnerabilidades del régimen de Vladimir Putin.

