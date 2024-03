Zelenski responde a Putin por el movimiento que terminaría en una guerra nuclear

Tras semanas de especulaciones sobre si las tropas de la OTAN serán necesarias para frenar los avances rusos a raíz de las declaraciones de Macron, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no hay necesidad de que se unan al esfuerzo bélico de Ucrania mientras mantengan la línea del frente en la guerra desatada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Mientras Ucrania aguante, el ejército francés puede permanecer en territorio francés", dijo el lunes el líder ucraniano a la emisora francesa BFM TV, según ha publicado el medio Newsweek. A finales de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió que no era posible descartar el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania.

"La derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa", afirmó Macron en una rueda de prensa tras el final de la reunión de más de una veintena de jefes de Estado y Gobierno europeos. Macron señaló que "no hay consenso hoy" para enviar tropas terrestres pero advirtió que nada puede excluirse en el futuro, y puso como ejemplo que hace dos años nadie pensaba en enviar aviones de combate a Ucrania.

El presidente francés consideró que frente al incremento de la agresividad rusa, tanto en suelo ucraniano como contra el resto de los aliados europeos, "no se puede esperar" a dar una respuesta y asumió una "ambigüedad medida" sobre el envío de tropas.

Fue el primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, quien puso esta medida encima de la mesa y aunque no recibió el respaldo mayoritario se convirtió en la gran novedad del encuentro, porque como resumió Macron, "hay que hacer todo lo posible para que Rusia no gane esta guerra".

Tras esto, Putin ha asegurado este miércoles que Moscú "está preparado desde el punto de vista técnico" para una guerra nuclear y ha afirmado que las capacidades con las que cuentan las fuerzas rusas son "más modernas" que las del resto de países del mundo.

"Nuestra triada nuclear -la visión del arsenal nuclear en misiles en silos en tierra, misiles transportados por bombarderos estratégicos y misiles en submarinos nucleares- es más moderna que cualquier otra. Sólo nosotros y los estadounidenses tenemos una tríada así", ha defendido. "En términos de misiles y cabezas, tenemos aproximadamente una paridad, pero los nuestros son más modernos", ha reiterado.

Asimismo, ha reiterado que "aquellos países que dicen que no tienen 'líneas rojas' respecto a Rusia deben entender que Rusia no tendrá 'líneas rojas' respecto a ellos", en aparente referencia a las declaraciones de Macron. El mandatario ha manifestado que hay países que "están endureciendo su política hacia Rusia y adoptando medidas extremas", incluido el envío de personal militar a Ucrania, al tiempo que ha puntualizado que "no sienten" las consecuencias de sus "provocaciones".

En este sentido, ha afirmado que Macron "tiene algo de resentimiento" debido a que Rusia "ha pisado el rabo" a Francia en África. "No hemos echado a nadie, es simplemente que los líderes de algunos países africanos alcanzaron acuerdos con agentes económicos rusos y quisieron trabajar con ellos, no con los franceses", ha explicado.

Por último, ha incidido en que Moscú está dispuesto a unas negociaciones de paz con Ucrania, siempre y cuando "estén fundamentadas en la realidad". "Sólo estamos preparados para unas negociaciones que no se basen en deseos de personas que consumieron psicotrópicos", ha zanjado.