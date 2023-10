Advierten de un riesgo al instalar WhatsApp rojo en tu móvil

Cada cierto tiempo se popularizan otras opciones a WhatsApp con distintos nombres de colores, como WhatsApp Pink o el ahora popular WhatsApp Rojo. Las búsquedas sobre WhatsApp Rojo se han disparado en las últimas semanas y son muchos los usuarios que quieren personalizar su aplicación de mensajería con esta nueva app, sin embargo, instalarla incluye determinados riesgos.

Además de teñir el WhatsApp de rojo como ya hacían WhatsApp Gold o WhatsApp Pink con esos colores, esta app permite otras funcionalidades, tal y como recoge Xakata, como "poder deshabilitar la opción de reenviar mensajes o de antieliminar para que las personas con las que chateas no puedan borrar sus mensajes, la respuesta automática, ocultar el estado de estar en línea, la notificación de estado de los contactos, detalles del contacto accesibles en cada chat, un menú de funciones extra en todos los chats o programación de envío de mensajes", entre otras.

Sin embargo, es más arriesgado que beneficioso. Esta app no se encuentra disponible ni en el App Store ni en Google Play, por lo que no ha pasado los criterios de seguridad de Google o Apple. Esto no quiere decir que sea malware, pero puede tenerlo, ya que no ha sido desarrollada por el equipo de Meta. Como recomendación general, no se deberían descargar apps fuera de las stores de Apple y Google.

De hecho, si WhatsApp detecta que se ha instalado esta aplicación puede banearte la cuenta. Es decir, puede prohibir que se utilice esta aplicación. Pero más allá de esto, para instalar WhatsApp Rojo hay que permitir a esta app que acceda a determinados permisos como el acceso a la cámara, a poder realizar llamadas y videollamadas o al micrófono.

Además de esto, tal y como advierten en Xakata, está el riesgo de que incluya malware, como ya sucedió con los anteriores "colores" como WhatsApp Gold y Pink, que infectaban el teléfono y lo transmitían a los demás contactos.