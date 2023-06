WhatsApp permite programar mensajes a la hora que tú quieras y seguro que no lo sabías

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

"Llevo haciéndole esto a mi novia más de un mes y aún no se ha dado cuenta", dice Javier Ponce, el artífice de este truco en Tik Tok. Pero, ¿cómo enviar el mismo mensaje de "buenos días" todas las mañanas a la misma hora?

Hay que iniciar el iPhone e ir al apartado 'Atajos', situado arriba a la derecha, y pinchar en la cruz que hay en la parte superior. A continuación, se abre una nueva pantalla en la que hay que seleccionar la opción 'Crear automatización personal'

Lo primero de todo es seleccionar un momento del día concreto, añadiendo la hora exacta a la que se tiene que enviar el mensaje. Al pulsar en 'Siguiente' será necesario añadir una sección: enviar mensaje. Después se elige el contacto y se escribe el mensaje para enviar. Lo próximo será pinchar de nuevo a 'Siguiente' y desmarcar la opción de 'Solicitar confirmación'.

Con este método, el móvil automáticamente enviará el mensaje a la persona que se elija y a la hora seleccionada. No hay que preocuparse de nada más. Únicamente hay un 'pero': solo se puede hacer con Whatsapp Business en iPhone.

El vídeo lleva más de un millón de reproducciones, cerca de 43.500 'me gusta' y 643 comentarios. Algunos de ellos hacen referencia a que es una buena técnica para trabajar: "Me encantan las críticas 😅.. Yo creo que definitivamente es una buena idea para clientes y no para parejas... 😅", asegura Jackeline Arias.

Pero también hay quienes prefieren dejarse de líos: "Mejor a la antigüita 🥰" o "pos telegram hace eso desde la misma app BYE!!!".