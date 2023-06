Alejandro Sanz, fichaje sorpresa de Sony Music

Terremoto en la industria musical. Alejandro Sanz, el artista español más premiado y uno de los más admirados del panorama internacional, deja Universal para fichar por Sony Music. La casa discográfica ha anunciado este miércoles esta sonada incorporación, que se produce mientras el artista está en plena gira con "Sanz en vivo".

"Estoy feliz de unirme a la familia de Sony Music, una compañía en la que tengo muchos amigos, con los que comparto el amor por la música. Estoy seguro de que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta", ha señalado el intérprete.

Por su parte, Sony se ha mostrado "honrada y emocionada" por dar la bienvenida a una de las grandes estrellas de la música española y su presidente, José María Barbat, ha asegurado que están dispuestos "a continuar desarrollando el legado y la proyección internacional de un artista inigualable".

Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Es, además, el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 25 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.

El tuit que encendió las alarmas: "Estoy triste y cansado"

En los últimos días, Alejandro Sanz también ha sido protagonista de la actualidad por separarse de Rachel Valdés, con quien había mantenido una relación durante cuatro años, y por publicar un demoledor tuit en el que desvelaba que se encontraba "cansado" y "triste". "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió.

Sus fans y numerosos compañeros de la industria musical arroparon al artista y le mandaron mensajes de gran apoyo. Días después, algo mejor, Alejandro Sanz admitió que había sufrido un "brote fuerte" pero que iba a seguir luchando. "Aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", dijo.