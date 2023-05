Ferreras se despide de 'Al Rojo Vivo' con este mensaje para Alejandro Sanz 

El pasado 27 de mayo el cantante Alejandro Sanz dio la voz de alarma en Twitter con un mensaje que ha llegado ya a 14,5 millones de personas. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", empezó diciendo el artista madrileño.

Continuó diciendo: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Este lunes y después del revuelo y de recibir miles de mensajes de ánimo, Sanz ha vuelto a usar Twitter para mandar un mensaje: "Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

De entre esos mensajes de ánimo destaca que el recibido este martes de Javier Sardá y de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. Al terminar el programa, el presentador de Crónicas Marcianas ha comentado: "Venga fuerza a todos, a todos y cada uno de los que estamos aquí, a todos los que nos ven y también a Alejandro Sanz especialmente".

"Un grande, Alejandro. Dice que está triste y cansado, seguro que algún motivo tiene pero ya está el Cádiz, ya está el Cádiz y ya está el Madrid también para darle alegrías", ha apostillado Ferreras para dar paso a los informativos de laSexta.