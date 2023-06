Alejandro Sanz zanja los rumores tras su ruptura: "Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella"

Fran Santiago via Getty Images

Este sábado saltaba la noticia de que Alejandro Sanz había roto su relación con la escultora Rachel Valdés. Según informó la revista ¡Hola!, "aunque no lo han comunicado públicamente, habría sido el intérprete de Corazón partío el que habría tomado la decisión por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres".

Esto se sumó a una serie de mensajes en los que Sanz mostraba en redes sociales que no vivía un buen momento a nivel anímico y personal. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", admitía el cantante.

De ahí que muchos, al conocer la noticia de la ruptura, pensaran que la situación personal de Sanz se debía a que habían puesto punto y final a su relación. Sin embargo, este martes el cantante de temas como No es lo mismo ha querido dejar claro que no es así y ha mandado un mensaje de cariño a su expareja a través de un story en su cuenta de Instagram.

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro, y de la que solo puedo decir cosas buenas”, ha señalado el madrileño.

"Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella", ha aclarado antes de pedir consideración con la escultora: "Pido respeto para ella y su trabajo".

Para acabar su mensaje, Sanz se ha dirigido a Valdés pidiéndole que haga caso omiso a las especulaciones: "Rachel, cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".

Alejandro Sanz y la escultora Rachel Valdes se conocieron en el verano de 2018 e hicieron pública su relación en 2019, cuando el cantante puso punto y final a su matrimonio con Raquel Perera.